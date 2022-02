Situación hidrológica de los ríos Paraná y Uruguay

Martes, 01 de febrero de 2022

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) publicó el informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) respecto a la situación hidrológica de los ríos Paraná en bajante severa y el Uruguay con escasas lluvias.





En el tramo correntino-paraguayo del río Paraná, sin lluvias significativas. El caudal afluente al embalse de Yacyretá promedió 7.160 metros cúbicos por segundo (levemente más que en la semana anterior). Se mantendrá acotado en ese orden de magnitud en la próxima semana. La descarga promedió 7.200 metros cúbicos por segundo (11% más). Se espera que se mantenga oscilante por debajo de los 7.500 metros cúbicos por segundo.



En la confluencia de los ríos Paraná-Paraguay se registra bajante severa. Es altamente probable que esta condición se mantenga en lo que resta del verano. El marco climático sigue siendo desfavorable. No debe esperarse una rápida recuperación importante y persistente del caudal entrante al tramo argentino del río. No se registraría una recuperación en las próximas dos semanas.



Se registraron promedios semanales de 0,35 metros en Corrientes y 0,36 metros en Barranqueras (prácticamente sin cambios). Se ubican en 2,73 metros y 2,70 metros por debajo de los respectivos promedios en igual semana de 2021. En enero los promedios mensuales serán de 0,42 metros. Significa 3,53 metros por debajo de lo normal, considerando como referencia los últimos 25 años. Resultan 1,52 metros por debajo de los promedios observados en el mismo mes en 2021.



En la cuenca media del río Uruguay, se registraron lluvias poco significativas. Escaso aporte al tramo medio del río. En Paso de los Libres el caudal promedio 620 metros cúbicos por segundo (28% más, sin tendencia). No se espera repunte en el corto plazo. La tendencia climática indica predominio de lluvias inferiores a las normales a normales en el trimestre al 30 de abril 2022 sobre la cuenca media.