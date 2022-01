Juan Román Riquelme dio positivo de Covid-19

Viernes, 28 de enero de 2022

El vicepresidente del club y líder del Consejo de Fútbol se encuentra aislado con buenas condiciones de salud. Se espera que luego de una semana se reintegre a sus actividades.





Juan Román Riquelme dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislado en su domicilio con buenas condiciones de salud. El vicepresidente de Boca y líder del Consejo de Fútbol es asintomático y después de una semana de encierro se reincorporará a sus habituales tareas.





Si bien suele estar en el predio que el club tiene en Ezeiza, no mantuvo contacto con los jugadores y eso evitó que se encendieran las alarmas. De todas formas, el plantel que dirige Sebastián Battaglia sumó un nuevo caso de coronavirus: Nicolás Orsini quedó a la espera del resultado del PCR.



El delantero de 27 años dio positivo en el test de antígenos y se encuentra aislado en su domicilio. La buena noticia para el Xeneize fue que Carlos Izquierdoz recibió el alta médica tras cursar la enfermedad y se sumó a los entrenamientos junto a sus compañeros de cara al amistoso de mañana con Atlanta.



