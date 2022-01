Elías Gómez firmó con River y selló su polémico pase

Viernes, 28 de enero de 2022

El lateral oficializó su desembarco en el Millonario tras el desaire a Independiente al rubricar un vínculo por tres años.





Elías Gómez se convirtió este jueves oficialmente en nuevo jugador de River, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2024, según difundió el mismo club dándole la bienvenida en sus redes sociales.





El lateral por izquierda completa así una transferencia plagada de polémica, después de que Argentinos Juniors tenía todo arreglado para vendérselo a Independiente hasta que a último momento se metió el Millonario y torció la historia.



Hoy, el defensor realizó su primer entrenamiento en Ezeiza junto a sus nuevos compañeros antes de rubricar su vínculo. River pagó por él 1.5 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha.



Elías Gómez y su desmentida del llamado de Gallardo

"El llamado no existió nunca, por eso dije que yo estaba al margen de todo. La decisión de jugar en River la tomo yo, pero no me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente", afirmó el jugador.



"Es un club grande que va a pelear por todo, me llamó mucho eso. Me agarra en un momento excelente, vengo con muchos partidos encima así que espero poder ayudar", finalizó.