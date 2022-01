Anselmo sobre los incendios en Corrientes: "Seguimos atendiendo la situación de emergencia"

Viernes, 28 de enero de 2022

En representación del Gobierno provincial, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, mantuvo contacto este jueves con un medio nacional para informar acerca de la situación que atraviesa Corrientes respecto a los numerosos focos de incendios forestales y rurales que se vienen desarrollando desde diciembre.



Especificó que “seguimos atendiendo la situación de emergencia”, a través del arduo trabajo que ejecutan las dotaciones de Bomberos desplegadas en todo el territorio correntino, sumado a 7 aviones hidrantes que se encuentra operativos, entre otros recursos públicos que se destinan para sofocar las llamas.



“El diagnóstico de la situación es grave lamentablemente: desde mediados de diciembre que atravesamos una sequía inusitada, no solo por la intensidad, sino además porque prácticamente no hubo lluvias, y eso sumado a las temperaturas extremas y viento norte muy intenso, que generó una condición explosiva para la propagación de incendios en todo Corrientes”, explicó Anselmo al canal Todo Noticias (RN), a modo de contextualización.



Señaló que “Corrientes tiene 8.800.000 hectáreas en todo su territorio, y hasta el momento, según un informe del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), suma en lo que va de enero y los últimos días de diciembre, una superficie total afectada del orden de las 115.000 hectáreas”, es decir el 1,3% de la superficie provincial. Agregó que “nos preocupa cada hectárea que es afectada y se pierde, sean forestaciones implantadas, campos ganaderos o cualquiera de ellos, pero debemos poner en situación cuál es el grado de la emergencia que en general está haciendo siendo mucho más amplia y grave por la sequía generalizada que afecta a los cultivos”.



El ministro de Producción habló de “pérdidas irremediables”, que se traducen en “cerca de 10.000 hectáreas de forestaciones implantadas de pinos y eucaliptos, que son la base de producción de una Provincia que tiene en total 550.000 hectáreas implantadas”. También afirmó que “estamos teniendo por supuesto pérdidas muy graves en la ganadería, que se verán en el mediano plazo, porque nos vamos a quedar sin pasto hasta que llueva y renueven los pastizales”, y los cultivos, como el maíz, el tabaco e inclusive los perennes, son otros de los afectados.



Además de atender puntualmente la problemática, desde el Gobierno provincial “estamos trabajando básicamente en las medidas de prevención, porque lo mejor que puede ocurrir en esta situación de incendio, es que no existan, pero para eso tenemos que cambiar cuestiones culturales que van por el lado de la educación”, sostuvo Claudio Anselmo. Mientras tanto “seguimos atendiendo la situación de emergencia”, manifestó el Ministro, e informó que en Corrientes “se está trabajando con aviones hidrantes: 4 contratados a nivel público, uno por la Nación y 3 por la Provincia; y otros 3 aviones más puestos a disposición por empresas privadas del sector forestal”.