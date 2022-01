Argentina, sin Messi, visitará a Chile en la altura de Calama

Jueves, 27 de enero de 2022

El seleccionado, ya clasificado a Qatar, se medirá contra la "Roja" en un partido que se disputará bajo las altas temperaturas del desierto ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Chile, fuera de la zona de clasificación, enfrenta bajas en la plantilla.







El seleccionado argentino de fútbol, sin Lionel Messi por primera vez en el asegurado camino al Mundial de Qatar 2022, visitará el próximo jueves a Chile, urgido de una victoria, en la altura del desierto de Calama.



El partido correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas se disputará desde las 21.15 en el estadio Zorros del Desierto, ubicado a poco más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y transmisión de la TV Pública y TyC Sports.



En el VAR estarán los brasileños Rafael Traci y Pericles Bassols.



El equipo de Lionel Scaloni jugará su primer partido del año mundialista luego de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo con cinco fechas de anticipación, si se suma el encuentro suspendido ante Brasil, tras alcanzar los 29 puntos.



El campeón de América expondrá su invicto de 27 partidos, la racha más larga de la actualidad, en la desconocida altura de Calama y sin Lionel Messi, quien no se había perdido ningún partido desde el inicio del camino a Qatar.



Entrenamiento de la selección argentina previo al partido con Chile

El capitán "albiceleste" tuvo un inicio de año complicado con el contagio de Covid-19 y recién el pasado fin de semana pudo jugar sus primeros minutos en Paris Saint Germain luego de atravesar por un proceso de recuperación que, según admitió, le llevó más tiempo de lo que pensaba.



Chile está afuera de la zona de clasificación con 16 unidades y por su necesidad será buena medida para ver la respuesta del equipo de Scaloni sin su máximo referente.



El entrenador santafesino volvería a apostar por el cordobés Paulo Dybala en lugar de Messi, como sucedió en el inicio de la última doble fecha de noviembre en la visita a Uruguay, donde Messi empezó en el banco de suplentes.



El 10 de Juventus tendrá una nueva oportunidad luego de haber podido jugar apenas un tiempo en la victoria sobre la "Celeste", ya que luego de participar en el gol de Ángel Di María sufrió una molestia muscular que lo marginó del partido en el entretiempo.



La otra ausencia destacada será la del defensor Cristian Romero, quien todavía no pudo volver a jugar en Tottenham luego de la lesión que sufrió en el clásico ante Brasil (1-1) disputado en San Juan.



Germán Pezzella, el habitual reemplazante del "Cuti", está suspendido y le abrió la posibilidad a Lisandro Martínez de ser titular.



El defensor de Ajax sería el acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga central y en los laterales seguirán Nahuel Molina y Marcos Acuña por derecha e izquierda, respectivamente. En el mediocampo no hay dudas y será con el triángulo habitual compuesto por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.



Y en ofensiva se repetiría el tridente que jugó desde el inicio en Montevideo: Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María, quien nuevamente llevará el brazalete de capitán.



Con la clasificación a Qatar asegurada, Argentina asumirá un rol importante en la competencia por las dos plazas y media que restan definirse.



El partido de Chile



Chile necesita imperiosamente de una victoria para seguir con chances y para hacerse fuerte de local decidió mudarse a la altura de Calama, un escenario poco habitual para los partidos del seleccionado.



El entrenador uruguayo Martín Lasarte explicó que la idea fue que su equipo se acostumbre a jugar en la altura ya que el próximo martes visitará a Bolivia en La Paz y generarle un "inconveniente" a la visita.



"Si la altura les puede causar algún inconveniente, mejor para nosotros", aseguró el DT que asumió en marzo del año pasado tras la partida de Reinaldo Rueda a Colombia.





El uruguayo supo complicar a Argentina en los dos partidos previos, ya que en junio del año pasado rescató un empate 1-1 en Santiago del Estero en la primera rueda de las Eliminatorias y pocos días después, repitió el resultado en el debut de ambos en la Copa América de Brasil.



La "Roja" no contará con el mediocampista Arturo Vidal, quien fue expulsado en el último partido ante Ecuador (0-2) y recién volverá para jugar la última doble fecha de marzo.



El equipo no llega de la mejor manera ya que Mauricio Isla, uno de los más experimentados es baja por Covid-19, y otros referentes como Eugenio Mena, lateral izquierdo de Racing Club, y Charles Aránguiz no están en condiciones físicas óptimas.



Con Alexis Sánchez como estandarte, Chile se ilusiona con repetir el histórico triunfo 1-0 en Santiago de las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 y encaminar la clasificación luego de la frustración de faltar a Rusia 2018 tras ser bicampeón de América.



Probables formaciones





Chile:Claudio Bravo; Paulo Díaz o José Pedro Fuenzalida, Guillermo Maripán, Gary Medel y Sebastián Vegas o Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



•Hora: 21.15.

•Estadio: Zorros del Desierto (Calama).

•Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

•TV: TV Pública y TyC Sports.