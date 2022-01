Con impulso de la Provincia, la industria manufacturera correntina creció cerca del 9%

Jueves, 27 de enero de 2022

De acuerdo al relevamiento oficial, la variación interanual entre octubre de 2020 y 2021 fue de un incremento del 8,9%. Durante el mismo período a nivel nacional, el crecimiento registrado fue del 4,3%.



La industria manufacturera en la provincia de Corrientes creció cerca de 9%, durante el período anual que va desde octubre de 2020 y el mismo mes de 2021. El incremento fue registrado en un informe de la Dirección de Estadística y Censos, de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Mientras en Corrientes el incremento fue del 8,9%, a nivel nacional el incremento registrado durante el mismo período fue del 4,3%, representando una diferencia de 4,6% por debajo de lo relevado en la provincia.



Sectores



En octubre de 2021 respecto al mismo mes de 2020, dos de las cinco divisiones registraron incrementos interanuales. En orden de mayor a menor según la magnitud de las variaciones, se encuentra en primer lugar la industria dedicada a la madera y productos derivados, con un 72,6%, seguido de la fabricación de productos textiles, con un 1,5%.



En cuanto a los sectores que registraron una reducción de sus cantidades producidas respecto al mes de octubre de 2020 se encuentran las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas (-1,8%), la industria perteneciente a la elaboración de minerales no metálicos -compuesto por hormigón, yeso y cal- (-17,5%) y la dedicada a la fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipos) con (-27,6%).



El IPICorr (Índice Producción Industrial Corrientes) reúne información acerca de las principales empresas que desarrollan actividades industriales en la Provincia, es decir, aquellas que transforman la materia prima en un bien intermedio -los cuales podrán ser ocupados por otras industrias en sus procesos productivos para ser transformados nuevamente- o en un bien final -aquellos que pueden ser utilizados o consumidos sin sufrir nuevas transformaciones-.



La medición se realiza de manera mensual, a través del índice de Laspeyres y de la construcción de un índice de volumen físico por cada sector industrial, los cuales son multiplicados a su vez por su peso relativo en la industria de Corrientes.



Muestreo



La muestra está compuesta por 22 empresas que se encuentran distribuidas a lo largo de diez municipios.



Para el muestreo se consideraron las aperturas contenidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2004 (ClaNAE 04). De esta forma, se diferenciaron las unidades económicas encontradas en la base del Censo Nacional Económico 2004 con el fin detectar las ramas productivas y empresas que registraron el mayor valor bruto de producción en dicho año.



Luego, se utilizaron los datos provistos por la Dirección General de Rentas (DGR) correspondientes al año 2019. Mediante esta base se seleccionaron las ramas representativas de la actividad industrial de acuerdo a su rango de facturación actualizado por inflación a valores de Jun-21, seleccionando aquellas ramas que superaron el 5% de la facturación total de las empresas industriales. De esta forma, se corroboró la importancia de las ramas productivas resaltadas en el Censo Nacional Económico 2004, resumiendo la muestra en una apertura de cinco ramas productivas:



Alimentos y Bebidas.



Fabricación de productos textiles.



Fabricación de productos derivados de la madera.



Fabricación de productos minerales no metálicos.



Fabricación de productos metálicos.



Una vez obtenidas las ramas industriales que formarían parte del muestreo, se ordenaron las empresas contenidas en ellas de acuerdo a su base imponible.



De esta manera, las empresas seleccionadas representan al menos el 70% de la facturación de su rama industrial.



Las ponderaciones de cada sector industrial se encuentran distribuidas en alimentos y bebidas (57,3%); productos de madera y derivados (16,2%); productos textiles (13,9%); productos metálicos (6,7%); minerales no metálicos (2,7%) y el resto (3,2%).



Para la construcción del índice, se utiliza como año base el periodo comprendido entre septiembre del 2020 y agosto del 2021. La periodicidad del índice se realizará de manera mensual, de manera de medir detalladamente la evolución de la producción en la provincia.