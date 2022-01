Crimen de Porfirio: hay un detenido pero aún no dieron con el homicida Miércoles, 26 de enero de 2022 El joven sindicado como autor del mortal disparo sigue prófugo y su propia familia pidió públicamente que se entregue.



El fiscal de Monte Caseros, Luis López, confirmó ayer que detuvieron a una persona en carácter de cómplice, en relación con el crimen de Porfirio Ibarra Olmedo, el joven de 19 años asesinado en la madrugada del domingo en Mocoretá, aunque admitió que el presunto autor del disparo permanece prófugo.



A su vez, destacó el alto compromiso de la comunidad ya que “antes del mediodía se tomaron cuatro declaraciones testimoniales, lo que dio origen a pedidos de allanamiento y un libramiento de pedido de detención para el supuesto autor del hecho”, expresó .



Por otra parte, en las redes sociales, la familia de A. Fernández, acusado de ser el autor del disparo que terminó con la vida del joven Porfirio, pidió que se entregue a la Justicia.



En un breve texto expresan: “Agus, toda tu familia te pide por favor que te entregues a la Justicia. Te pedimos encarecidamente, si de verdad te importa tu madre, tu hijo, tu familia, que te pongas una mano en el corazón y te entregues lo antes posible.



Desde ayer, tus padres, tus hermanos y sobrinos estamos siendo amenazados por personas desconocidas. No podemos salir de nuestras casas y vivimos con mucho miedo. Toda la familia está sufriendo las consecuencias de lo que vos hiciste y no es justo...”, expresaron.



Por otra parte, confirmaron la detención en Monte Caseros de una persona que se moviliza en silla de ruedas, la cual tendría un grado de complicidad en el homicidio, y al mismo tiempo desde la Fiscalía admitieron que podría haber más detenciones.



En los operativos se secuestraron diversas armas de fuego, tanto de puño como armas largas, además de cartuchos y teléfonos celulares.



El fiscal López remarcó que “hasta el momento no se ha dado con el buscado, más allá de los procedimientos realizados en Entre Ríos, Mocoretá y en varias localidades”, y en cuanto al prófugo, dijo que es una persona mayor de edad que “cuenta con antecedentes por otros hechos, pero sin condenas”.



Sobre el arma homicida, señaló que es de calibre 22 milímetros, la cual aún no fue localizada, pero aseguró que se avanza con los allanamientos.