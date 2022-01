Critican a la Nación por no invertir en energía eléctrica para Corrientes Miércoles, 26 de enero de 2022 El titular de la DPEC, Alfredo Aun, apuntó al Gobierno de Alberto Fernández por hacer diferencias y marginar a las provincias del Noreste. "Subsidia el gas de la Patagonia en detrimento de la electricidad del NEA", cuestionó.



Los problemas en el suministro son una constante que se repite diariamente y dejan expuesta la falta de inversión y de interés de la administración nacional para con los habitantes de las provincias del NEA. En ese marco, los cortes de luz representan pérdidas materiales, generan complicaciones en los pacientes electrodependientes y ocasionan malestar en los vecinos. Por eso desde el Gobierno de Corrientes criticaron fuertemente a la falta de "decisiones políticas" del presidente Alberto Fernández por la nula inversión para garantizar un servicio básico.



El interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Alfredo Aun, se refirió al colapso energético que viene sufriendo la provincia y la región, y la falta de distribución de energía por parte de Transnea. En declaraciones a la prensa cuestionó que las inversiones resueltas por el Gobierno nacional en el presupuesto anual dan prioridad al sur del país.





El responsable de la DPEC fue contundente al manifestar que "la Nación subsidia el gas de la Patagonia en detrimento de la electricidad del NEA". Indicó que esta fue la conclusión a la que arribaron ayer en un encuentro virtual entre representantes de la región.



En Corrientes las interrupciones del servicio eléctrico tienen un protagonista erróneo porque la culpa recae en el organismo provincial y el Gobierno nacional no paga los platos rotos que debería por la ausencia de inversiones para los correntinos. Por eso esta situación genera malestar en el titular de la DPEC, que viene trabajando a destajo para subsanar los colapsos externos de energía.



Análisis del problema

Al ser consultado sobre la reunión regional que mantuvo ayer con las tres distribuidoras del NEA que proveen energía (siendo 4 las que se encargan de tal distribución), Alfredo Aun indicó que "queríamos informarles de la problemática que se está planteando a nivel del Norte argentino, en especial, Chaco, Corrientes y Formosa". Por eso explicó que "participamos de la reunión junto al operador a nivel nacional de Cammesa, además de la responsable del transporte de alta tensión, Transener, y la responsable del transporte regional, Transnea".



También estuvieron los responsables y autoridades de Secheep (Chaco), Refsa (distribuidora de Formosa) y DPEC (responsables de la distribución de energía en Corrientes).



Aun resaltó que en la reunión vieron reflejada "la problemática que estamos transitando en un contexto de muy alta temperatura y en un período prolongado".



"La conclusión a la que se llegó es que hay que trabajar en los aspectos vinculados a la situación que muchos entendemos que vino para quedarse en el norte argentino, donde los años próximos no van a ser diferentes y que tenemos que trabajar con mira a eso", apuntó el Interventor de la DPEC.



El papel de la Nación

El Interventor dijo que esto "implica inversiones en obras de infraestructura en las tres provincias, porque con la inversión en una sola provincia no vamos a evitar los colapsos", y añadió "si Corrientes hace bien su deber fortaleciendo el transporte 132, pero si en Chaco o Formosa no se hacen inversiones, no podremos evitar los colapsos porque funcionamos bajo un sistema integrado, porque los efectos que se producen de caída de bandas en una de estas provincias arrastra a las otras".



Explicó que se expuso que "en el Norte argentino faltan inversiones, pero se toman decisiones de subsidiar el gas en el sur y en especial en el centro de la provincia, y esas son decisiones del punto de vista político y no técnico".



Aires acondicionados

Por otra parte, el interventor manifestó que "el uso de aires acondicionados no es un tema de confort sino una necesidad de estas provincias por las altas temperaturas que presentan", y por ello reflexionó en que "tenemos que trabajar en abastecer esa demanda y hacer inversión en el sistema de transporte regional, lo que implican inversiones muy altas que tienen que estar en la agenda y ser colocadas en los presupuestos nacionales".