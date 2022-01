River avanza con San Lorenzo por el correntino Andrés Herrera

Martes, 25 de enero de 2022

El lateral derecho quedó como primera opción caída la llegada de Bustos y Brito habló directamente con Lammens para acercar las partes.





River no se queda quieto en este mercado de pases y, en la misma noche en la que está en boca de todos por soplarle a Elías Gómez a Independiente, se supo que avanza a fondo por Andrés Herrera.



La caída definitiva del arribo de Fabricio Bustos, quien finalmente se irá del Rojo a Internacional de Porto Alegre, activó la alternativa y los cañones apuntaron a Boedo, donde ya habían preguntado en su momento condiciones por el jugador.



Ahora, el llamado fue directamente de Jorge Brito a Matías Lammens. La idea es no pagar los 3.6 millones de dólares por la totalidad del pase como cotizó el Ciclón, pero sí adquirir un porcentaje menor.



La noche de furia de River e Independiente por Elías Gómez

En las últimas horas, se supo que el lateral izquierdo de Argentinos Juniors, que ya había arreglado todo con Independiente por el traspaso, fue tentado por River y finalmente decidió aterrizar en Núñez. En el medio, los dirigentes del Rojo acusaron traición y se esperan sus represalias aún no del todo establecidas con el representante Cristian Bragarnik y los futbolistas que patrocina.