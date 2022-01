River se lleva a Elías Gómez: así se lo sopló Marcelo Gallardo a Independiente

Martes, 25 de enero de 2022

El DT llamó al lateral de Argentinos Juniors y torció el desenlace, cuando ya estaba todo arreglado con el Rojo.



Un llamado de Marcelo Gallardo cambió el rumbo de Elías Gómez, que en su GPS marcó el Monumental y no el Libertadores de América de un momento a otro. Había acuerdo total entre Independiente y Argentinos Juniors, pero River metió la cola (sí, justo al diablo) y el lateral izquierdo se pondrá la banda roja, en vez de la del Rojo.







Las negociaciones entre Avellaneda y La Paternal venían desde hace varios días. Habían comenzado con Damián Batallini, que se revisará en las próximas horas y sí será refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Y siguieron por el zurdo de 27 años, cuyo destino también parecía estar en Villa Domínico para entrenarse de ahora en más.



Independiente ya esperaba a Elías Gómez, pero se metió River

Este lunes, incluso, 'Yoyo' Maldonado -secretario general del CAI- y Cristian Malaspina -presidente del Bicho- se dieron la mano para cerrar el acuerdo. "Hicieron un gran esfuerzo para llevárselo Las condiciones generales están aprobadas y llegamos a un acuerdo", adelantó el titular de AAAJ en Radio Colonia, y hasta detalló que sería por "el 70 por ciento del pase".





US$1.500.000 fue la cifra fijada. Sin embargo, faltaba el arreglo con el propio Elías Gómez, cuyo teléfono sonó al menos dos veces: una, para recibir una oferta de Independiente que no le cerró; la otra, de parte de Gallardo, cuya propuesta deportiva lo sedujo mucho más. Además, el vínculo ofrecido desde Núñez fue superador.



El defensor se lo dijo a Christian Bragarnik, su representante, y el Millo igualó la propuesta económica entre clubes para reforzar el puesto ante la falta de acercamiento para la renovación de Fabrizio Angileri. Restan los últimos detalles, pero el nacido en Granadero Baigorria y formado en Rosario Central será dirigido por MG en 2022.







Así como en su momento la balanza se inclinó para el lado rojo cuando Silvio Romero estuvo en el tironeo, en este caso fue al revés. Y como se rompió un acuerdo para darle vida a otro, también una relación: las cosas entre River e Independiente no volverán a ser lo mismo después de esta rápida jugada, made in Gallardo.