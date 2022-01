La playa Arazaty será sede de los Juegos de Playa 2022

Lunes, 24 de enero de 2022

Desde hoy y hasta el 10 de febrero, el balneario público capitalino albergará diferentes disciplinas deportivas en lo que será la instancia clasificatoria local de los Juegos de Playa 2022.



Durante una semana, el público podrá acompañar el desarrollo de competencias de natación en aguas abiertas, stand up paddle, handball, fútbol y voleibol playa, windsurf y canotaje.





Con diferentes propuestas deportivas, las arenas de la playa Arazaty serán escenario del 24 de enero al 10 de febrero de la instancia clasificatoria local de los Juegos de Playa 2022, pasaporte que les permitirá a los ganadores de las distintas disciplinas competir en la fase provincial y luego seleccionar a los representantes correntinos para el certamen nacional.



A lo largo de los días mencionados, en la playa ubicada sobre la avenida costanera Juan Pablo II, la Municipalidad de Corrientes desarrollará los Juegos de Playa 2022 que incluye diferentes disciplinas y categorías como canotaje (categoría absoluta); fútbol playa (categoría del 2003 al 2005); handball playa (categoría del 2003 al 2005); natación aguas abiertas (categoría del 2004 al 2006); voleibol de playa (categoría del 2004 y 2005); stand up paddle (categoría del 2001 al 2006) y windsurf (categoría 2004 y 2005).



El secretario de Turismo y Deportes, Juan Enrique Braillard Poccard indicó: "Siguiendo con los ejes de gobierno propuestos por el intendente Eduardo Tassano, desde la Municipalidad acompañamos y fomentamos el deporte en todas sus formas para promover las distintas disciplinas en la ciudad, los buenos hábitos, también como eventos turísticos, y para apoyar a nuestros deportistas locales que nos irán a representar a nivel provincial y luego a nivel nacional".



Respecto al desarrollo de los Juegos de Playa, el subsecretario de Deportes Comunitarios y Barriales del municipio, Ramón Vallejos, detalló que “se tratan de actividades deportivas en su instancia de clasificación local en la que participarán deportistas de la ciudad; cuyos ganadores competirán en el torneo provincial de los Juegos Correntinos de Playa y de allí surgirán los competidores del certamen nacional que tendrá lugar en Mar de Ajó a partir del 28 de marzo”.



Si bien aún continúan las inscripciones para las diferentes competencias, el funcionario adelantó que “el martes por la mañana está previsto el torneo de aguas abiertas; el jueves por la mañana y la tarde el de vóley playa; en la tarde del jueves y viernes el de fútbol playa y el sábado el de handball playa”.



Vallejos destacó además que “estos juegos son muy importantes para promocionar turísticamente las playas correntinas, que son de una calidad excepcional no sólo para relajarse sino también para desarrollar estos eventos”.



Finalmente, el subsecretario informó que los deportistas interesados en participar de alguna de las disciplinas mencionadas pueden obtener mayor información comunicándose al 3794-334572 o bien 3794-515164.