Este lunes se entregará subsidios a Bomberos en Gobernación

Lunes, 24 de enero de 2022

La Provincia entregará este lunes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, a partir de las 10, subsidios destinados a Bomberos. A





l respecto, el gobernador Gustavo Valdés adelantó que “estamos por reforzar todo lo que sea en materia presupuestaria desde el Estado, vamos acompañar económicamente a todos los Bomberos Voluntarios y seguiremos aportando para poder compensar un poco el arduo trabajo que vienen realizando”.



El primer Mandatario explicó que “hoy lo que tenemos es una gran sequía, es falta de agua, ríos bajos y esto lo que hace es que extrememos las responsabilidades, que nadie prenda fuego”. Enfatizó más sobre el tema y recalcó que “lo que están haciendo nuestros bomberos, es un trabajo realmente enorme, por eso el lunes estamos por reforzar todo lo que sea en materia presupuestaria desde el Gobierno de la Provincia; estamos por acompañar económicamente a todos los bomberos voluntarios y vamos a seguir aportando para poder compensar un poco la ardua tarea que vienen realizando”.



Además, en este sentido, Valdés recalcó que “es importante que tomemos conciencia de que no se encienda fuego y que sepamos de que estamos en una emergencia realmente complicada, compleja, que tenemos que trabajar enormemente, estamos por poner unos cuantos millones para asistir a todos los bomberos y vamos a seguir haciéndolo”.



Al ser consultado sobre la asistencia nacional, manifestó que “el Gobierno nacional declaró la Emergencia, todavía no recibimos económicamente nada, pero el Estado provincial va a estar apoyando a nuestros bomberos y seguiremos acompañando el esfuerzo que hacen, como aí también los municipios, la Policía de la Provincia y los voluntarios para poder apagar”. Pidió que “tomemos conciencia de no encender fuego en estos momentos, donde tenemos temperaturas enormes, hoy (por este sábado) tuvimos sensación térmica de 50 grados, y hace meses tenemos una gran seca con una baja de ríos importante”.



Posteriormente, el Gobernador sobre los subsidios a los bomberos aseguró que “va a beneficiar con un doble cómputo, por cuartel de bomberos 600 mil pesos: hicimos un cálculo por cantidad de bomberos desplegados y que también va a ir a la asociación para que puedan tener los recursos suficientes”.