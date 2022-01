La anteúltima noche de la gran fiesta de los correntinos estuvo llena de emociones y mucha ovación

Domingo, 23 de enero de 2022

La anteúltima noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial transcurrió este sábado en el anfiteatro Cocomarola con momentos de alta emoción en este noveno sapucay, mediante consagrados artistas de la talla de Mario Bofill, Los de Imaguaré y Bocha Sheridan, quienes incluso en la velada compartieron escenario con jóvenes chamameceros como Chingoli Bofill y Gabriel Cocomarola, cuyas presentaciones lograron la fuerte ovación del público, al igual que los nóveles talentos Guido Encinas y Sofía Morales, entre otras revelaciones .



A la ocasión asistió el gobernador Gustavo Valdés y ratificó su compromiso con este género y la cultura para el beneficio de todos los correntinos, con promoción en todo el país. El Mandatario también señaló en la ocasión que su gestión actualmente está fuertemente abocada a luchar contra los incendios y la pandemia, pidiendo concientización a la población para lograr entre todos mayor prevención de ambos flagelos. En este sentido anunció un millonario aporte económico para Bomberos Voluntarios de toda la provincia y adelantó que está en análisis el Carnaval, cuya realización o no será comunicada a fin de mes.



El Gobernador presenció el desarrollo de este noveno sapucay, recalcando el acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una nueva sede para la Pre Fiesta del Chamamé, contando además sobre la situación de los incendios en la provincia, los subsidios a los bomberos y sobre las nuevas medidas que se adoptarán si siguen aumentando los casos de Covid-19, en una noche en la que el público expresó con vehemencia su satisfacción ante el espectáculo que presenciaron.



Al llegar este sábado al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el Mandatario provincial habló con la prensa y expresó que “estoy acompañando a los artistas, esta noche de chamamé que estamos regresando con los cuidados del caso, pero acompañando a la cultura de Corrientes, el chamamé, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así que es un gusto poder estar en este festival”.



Con respecto a la reunión mantenida con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, en la que se estableció a esa Ciudad como una sede más para la elección de nuevos valores para la Pre Fiesta del Chamamé, el Gobernador explicó que “tenemos que seguir llevando el chamamé a distintos lugares y seguir proyectando, así que vamos a estar trabajando muy fuerte con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y añadió: “También con los demás gobernadores del Norte grande, con el objetivo de llevar nuestro chamamé a distintos lugares”.



Aporte económico a los Bomberos Voluntarios



Sobre uno de los temas que preocupan a la sociedad y al Gobierno como son los incendios en diferentes puntos de la provincia, Valdés dijo que “hoy lo que tenemos es una gran sequía, es falta de agua, ríos bajos y esto lo que hace es que extrememos las responsabilidades, que nadie prenda fuego” y enfatizó más sobre el tema y recalcó que “lo que están haciendo nuestros bomberos, es un trabajo realmente enorme, el lunes estamos por reforzar todo lo que sea en materia presupuestaria desde el Gobierno de la provincia, estamos por acompañar económicamente a todos los bomberos voluntarios y vamos a seguir aportando para poder defender”. Además, en este sentido, el Primer Mandatario recalcó que “es importante que tomemos conciencia de que no se encienda fuego y que sepamos de que estamos en una emergencia realmente complicada, compleja, que tenemos que trabajar enormemente, estamos por poner unos cuantos millones para asistir a todos los bomberos y vamos a seguir haciéndolo”.



Al ser consultado sobre la asistencia nacional, el Gobernador manifestó que “el Gobierno nacional declaró la emergencia, todavía no recibimos económicamente nada, pero el Gobierno de la provincia va a estar apoyando a nuestros bomberos y vamos a seguir acompañando el esfuerzo que hacen los bomberos, los municipios, la policía de la provincia y los voluntarios para poder apagar” y pidió que “tomemos conciencia de no encender fuego en estos momentos, donde tenemos temperaturas enormes, hoy tuvimos sensación térmica de 50 grados, y que hace meses tenemos una gran seca con una baja de ríos importante”.



Posteriormente, Valdés sobre los subsidios a los bomberos explicó que “va a beneficiar con un doble cómputo, por cuartel de bomberos 600 mil pesos, hicimos un cálculo por cantidad de bomberos desplegados y que también va a ir a la asociación para que puedan tener los recursos suficientes”.



Cuidados sanitarios y vacunación



El Primer mandatario provincial, con respecto a la responsabilidad ciudadana en la lucha contra el COVID-19 advirtió que “tengan cuidado, hay que seguir usando barbijo como lo estamos haciendo ahora, distanciamiento, alcohol en gel y tener mucho cuidado” y prosiguió diciendo que “esta es una cepa que tiene el 50 por ciento menos de letalidad pero cuatro veces más contagiosa y que tenemos que seguir teniendo los cuidados del caso, hoy sabemos que el camino que tenemos es la vacunación, recomendando que se vacunen todos y que estén absolutamente atentos”.



Carnaval, en análisis



Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de suspensión de los Carnavales en Capital, Valdés expresó: “Lo que nosotros estamos viendo es suspender hacia adelante los eventos masivos, que puedan estar programados, pero tenemos que verlo”, explicó el Primer mandatario y agregó que “si bajan los casos, nosotros vamos a poder hacerlos, mientras tanto, el Carnaval según lo que dijo (el intendente) Eduardo Tassano, vamos a estar prorrogándolo y viendo como viene la pandemia”, concluyó, señalando que la decisión final será comunicada al final de este mes de enero.



Guido Encinas



Guido Encinas, cantante correntino conocido a nivel nacional por el programa La Voz Argentina, al ser consultado por Información Pública sobre sus sensaciones de su participación en esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, expresó que “es una experiencia hermosa, sentir el calor de la gente como me devolvió en las canciones, ese sapucay que tanto extrañaba después de esta pandemia realmente es una bendición”.



Seguidamente, el cantante explicó que “cuando me presentaron estaba un poco nervioso, empecé a cantar los primeros versos de la primera canción y cuando recibí ese calor del público y ese recibimiento, la verdad es que, empecé a disfrutar” y agregó que “el chamamé es algo que amo, está en mi sangre y poder mostrarlo en el Festival del Chamamé, es un orgullo para mí y una experiencia hermosa”.



Luego, Guido al referirse a su cuarta presencia en el Festival del Chamamé, pero primera después de lo que fue en su participación en el programa La Voz Argentina dijo que “es la primera vez que me estoy presentando y la verdad que esta experiencia me ayudó muchísimo y me enseño mucho más” y luego explicó: “Como plantarme en el escenario, de todos los consejos que me enseñaron todos los referentes de la música que estaban en el programa y hoy me considero otra persona, arriba del escenario y de lo que puedo entregar y mostrar”.



En referencia a la llegada al escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé, Encinas contó que “fueron los Alonsitos los que me invitaron, y canté una canción para Salvador Miqueri, uno de los grandes referentes del chamamé”, después reveló: “Luego tuve la oportunidad de cantar como solista y hoy es la tercera vez que me presento con ese formato”.



Por último, al ser consultado sobre sus recomendaciones a los más chicos y jóvenes sobre el Chamamé manifestó que “el chamamé es nuestra música, aunque no parezca es tan variado, hay tantas maneras de expresarlo, que uno se puede sentir identificado con cualquier tipo de género dentro del chamamé” y animó a los jóvenes al decir que “están invitados a escuchar nuestra música, preservemos nuestra cultura, que el chamamé es algo que llena corazones, a los jóvenes que se animen a hacer lo que les gusta, yo soy un ejemplo de que uno soñando y haciendo lo que más le gusta, sobre todo con el corazón y manteniéndose buenas personas, se logra” concluyó.



Pre Fiesta



Margarita Mambrín, la coordinadora de Certámenes Pre Fiesta Nacional del Chamamé, con respecto a la etapa previa a la selección de los nuevos valores para la Fiesta Nacional del Chamamé contó al equipo de Información Pública que “consisten en una instancia de selección de nuevos valores en la danza y en la música” y prosiguió diciendo que “quienes surgen, vienen y comparten el escenario con los ya consagrados”.



Con respecto a esto último, Margarita Mambrín dijo que “los certámenes Pre Fiesta, tienen en la actualidad más de 45 sedes distribuidas en todo el país y en el Mercosur” y agregó que “se rige por un reglamento sumamente estricto que consta de 42 artículos, en los que se detallan los diferentes rubros en los que participan los chicos, que aspiran a llegar a nuestro anfiteatro”. Además, explicó que “tenemos rubros en la vertiente música y en la vertiente danza, quiero aclarar que dentro del rubro de la vertiente danza, surge en el rubro de pareja tradicional, surge la Pareja Nacional del Chamamé”.



Luego, la Coordinadora reveló que “tenemos en cada sede un grupo de jurados que deben ajustarse a los criterios de evaluación que determina la organización central, de esa sedes surgen en los distintos rubros, representantes, que vienen siempre a fin de año a Capital, en la instancia que denominamos gran Final de Certámenes Pre Fiesta” y allí: “Los chicos tienen que ajustarse plenamente a esos requisitos que están en el reglamento, ya que se aspira a que presenten una propuesta verdaderamente artística, que esté a la altura de nuestro escenario, acá tenemos artistas que surgieron como Florencia de Pompert, Sofía Morales, Mauro Bonamino, en su momento cuando eran chiquitos los Alonsitos para que se den una idea de lo que significan estos certámenes”.



“También dentro de esos ganadores que llegan a la fiesta, SADAIC, nuevamente vuelve a evaluar a esos ganadores y surge lo que se llama la Revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé” y añadió que “es una distinción otorgada por SADAIC, a los jóvenes que surgen de los certámenes de Pre Fiesta y que mayor adhesión del público tengan, hoy actuó la revelación de la pasada fiesta, Litoral Mitá de Entre Ríos en el rubro dúo instrumental, y también estuvo Adrián Montes y su Conjunto Revelación del 2017” explicó Margarita Mambrín.



Posteriormente, la coordinadora comentó: “Lo que buscamos es llevar a nuestro escenario nuevos valores con un alto nivel artístico, acorde a nuestra fiesta, dentro de las parejas nacionales tenemos las parejas nacionales en categoría A, mayores de 18 años (Pareja Nacional del Chamamé) y categoría B, menores de 18 (Pareja Nacional Juvenil del Chamamé) y luego manifestó que “ellos son nuestros representantes máximos en la fiesta y durante todo ese año están abocados a representarnos en los diferentes eventos del país y donde disponga la organización y al año siguiente pasan a ser Embajadores Culturales por un año más”.



“Es muy importante, este sistema de Certamen Pre Fiesta porque es la oportunidad que tienen los chicos para poder cumplir sus sueños y llegar acá” quiero aclarar que siempre: “Se van abriendo sedes, ahora se va a abrir una nueva sede en Buenos Aires, ya que estuvo el ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Avogadro hablando con el gobernador Gustavo Valdés y con el Presidente de Cultura, Gabriel Romero y se va a abrir una nueva sede si Dios quiere en Buenos Aires y estamos muy contentos por el recibimiento que tienen nuestros artistas y la oportunidad de la apertura de una nueva sede, es una nueva posibilidad de poder llegar a concursar” finalizó.



Ballet Oficial



En esta novena noche, el Ballet Oficial realizó sobre el escenario del Sosa Cordero, la obra denominada Ofrenda, que consistió en una ofrenda a la Virgen de Itatí, en la que se mostró a los Peregrinos, como van y cómo llegan a la Virgen y lo que se trató de plasmar con esta obra es mostrar la alegría que algunos llevan cuando van a peregrinar hacia la casa de la Virgen María.



Noveno Sapucay



En la novena noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial, arrancó con la participación de Brian Acevedo y su conjunto que con los acordes de sus canciones comenzaron a animar a los primeros presentes en el templo de nuestro Chamamé, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



El semillero chamamecero se hizo presente cuando apareció en escena Malena Pintos la ituzaingueña que, con sus 10 añitos, deslumbró con su voz y frescura.



En el tercer lugar de la grilla, ingresó al escenario del Osvaldo Sosa Cordero, otro de los nuevos valores de nuestra música, Santiago Meza Urquídiz y su grupo.



Luego, Adrián Montes y su grupo participó de la Fiesta mostrando su repertorio musical. Los chaqueños en el 2016, fueron seleccionados en la Prefiesta del Chamamé y en el 2017 fueron Revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé.



Como revelación de la Pre Fiesta, ingresó en quinto término al Anfiteatro, Litoral Mitá de Entre Ríos, que con su música mostró sus cualidades en el escenario.



Posteriormente, actuó Graciela Linares y Roberto Romero con los temas “Para que despiertes mi pueblo”, “Por Santa Rosa me voy al río”, “Me puse a cantar” y “Así se baila el chamamé”.



Juan Pedro Sorribes, el curuzucuateño deleitó a los presentes con su talento, la magia de sus acordes ejecutados con su guitarra y su voz, brindó un buen espectáculo para el público que seguía nutriendo los lugares con aforo, establecidos por protocolo del anfiteatro Cocomarola.



La vigencia de su música, su canto, con su armónica y guitarra engalanó cerca de las 22 el escenario del Sosa Cordero cuando Mirian Asuad junto con Martín Chemes (armónica) ejecutaron los temas “Un chamamé libre”, “esa musiquita”, “que triste y que lindo”, “enamorados” y “el toro”.



Uno de los primeros momentos claves de este sábado, llegó cuando el joven cantante y ex participante de la Voz Argentina, Guido Encinas se hizo presente en el templo del Chamamé para cantar las canciones “te dejo mi chamamé”, “así se baila el chamamé”, “en mi valija un chamamé” y para cerrar su participación el ovacionado tema “estancia San Blás”.



Otro momento de gran emoción y ovación de la noche, se dio cerca de las 1 y 15 de la madrugada cuando Chingoli Bofil cantó a dúo con su papá Mario Bofil los temas más representativos de este cantante y compositor correntino, nacido en Loreto con los temas “estudiante del interior”, “chamamé de los esteros”, “el Carau”, “requecho”, “oh che gente cuera” y “conjunto pena y olvido”.



Luego vendrían Los de Imaguaré que con su ritmo y voces enamoraron a todos los presentes en una nueva noche magnífica de grandes actuaciones.



La edición 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial en su novena noche siguió su curso con las presentaciones de Jorge Guedes y Familia, mediante un recital virtual desde España de Lorena Larrea Catterino interpretando tres temas musicales, Oscar Mambrín Grupo, Néstor Lo y los Caminantes, Diego López (recitador), el ballet Oficial con su interpretación denominada Ofrenda, Sofía Morales de San Miguel, Gabriel Cocomarola con la participación especial en algunos temas de Santiago “Bocha” Sheridan, Daniel Giménez en Cuarteto, el Grupo Iberá, Anabella Zoch (Bs As), Lucas Monzón de Chaco, Juan Manuel Silvera y su conjunto, Matías Barbás y su conjunto, Pajarito Silvestri de Entre Ríos, Rogelio Almirón y los Almirón y finalizando una nueva noche con Los Ocará Peguá.