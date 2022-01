El Chamamé vibró en su octava luna y se convirtió en puente cultural

Sábado, 22 de enero de 2022

La 31° Fiesta Nacional del Chamamé y 17° del Mercosur tuvo este viernes su octava luna en el anfiteatro Cocomarola con un especial brillo marcado por la presencia de conjuntos llegados desde Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y otras latitudes, con los mayores aplausos para Antonio Tarragó Ros, Los Alonsitos y el Ballet Oficial.



En la ocasión, estuvo el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, afirmando que "Corrientes es una muestra de lo que el país necesita, con los talentos saliendo adelante y la gente celebrando en paz", a la vez que valoró a este género musical como un "puente cultural", tras haberse reunido, horas antes, con el gobernador Gustavo Valdés y acordar mayor espacio en la Capital Federal para su difusión.



En la octava noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial, estuvo presente el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, quien se mostró “muy emocionado” de participar del evento más importante para los correntinos por “cuarta vez”.



En este contexto, Avogadro indicó que “para nosotros el chamamé no es solamente patrimonio de los correntinos, el Litoral o Argentina, es claramente de la Humanidad”, y además consideró que es una Fiesta que “demuestra lo que podemos hacer cuando ponemos a la Cultura a trabajar”.



Asimismo, el ministro de Cultura de Buenos Aires consideró que la Fiesta tiene un “impacto en términos culturales y económicos, por eso venimos trabajando en forma conjunta con el Gobierno de Corrientes y el Instituto de Cultura en una serie de iniciativas que buscan construir un puente cultural entre Buenos Aires y Corrientes”.



En este sentido, Avogadro recordó que el año pasado realizaron el Día del Chamamé en Buenos Aires, y que existe en este momento “un circuito del Chamamé en bares notables”. Además, el Ministro puso de relieve que en un conversación que mantuvo hoy con el Gobernador Valdés acordaron realizar este año la “previa del Chamamé” en su Ciudad.



Por otra parte, el referente de Cultura destacó que habló con Valdés de la “posibilidad de hacer la Pre Fiesta en Buenos Aires, hacer un concurso, seleccionar artistas, y que como premio tengan la oportunidad de subirse sobre este escenario maravilloso”, haciendo referencia al “Sosa Cordero”.



Seguidamente, Avogadro dijo que “con el Gobernador coincidimos con Larreta en la necesidad de que sea la cultura uno de los temas que nos una y nos haga trabajar en equipo”.



Avogadro también señaló que tienen el compromiso de “ayudar a los artistas que llegan a Buenos Aires, y lo mismo en el otro caso de quienes llegan hasta acá desde nuestra Ciudad”, y añadió que “la idea es mantener el vínculo para aprender”.



“Por otra parte iluminamos ese encuentro con los artistas y el público, a través de peñas chamameceras, para que tengan la oportunidad de llegar y desarrollarse en Buenos Aires”, manifestó Avogadro.



También, Avogadro destacó que se reunió con el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, y que “coincidimos todos en la necesidad de seguir consolidando este vínculo, y aprovechar ese enorme talento que nosotros tenemos la oportunidad de alojar”.



“Esto es una gran muestra de la Argentina que necesitamos donde el talento sale adelante, la gente está celebrando en paz, y me emociona a volver a verlo con el límite de gente pero la pandemia nos ha enseñado a ser flexibles pero al mismo tiempo a salir adelante”, puntualizó el ministro de Cultura de Buenos Aires.



En otro orden, Avogadro recordó el día en que el obelisco se iluminó con la leyenda que decía “Chamamé Patrimonio de la Humanidad” al ser nombrada de este modo por la UNESCO, y al respectó indicó que “si bien el obelisco es un icono de Buenos Aires lo es también de Argentina, por eso nos parecía importante iluminarlo para que celebre todo el país esa distinción”.



Para finalizar, el Ministro destacó que “hace menos tiempo, a fin de año hicimos un evento muy grande, en el obelisco también, llamado Argentina Vive Teatro y Música, lo hicimos en conjunto con la Asociación de Empresarios de teatro y Música, y allí tuvimos la oportunidad de mostrar la actividad realizada y estuvo presente Corrientes por supuesto”.



Los locos de la azotea



En tanto, el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé volvió a mostrar esta noche una performance de alta calidad, en la que combinó tres íconos de la correntinidad: el chamamé, el carnaval y la devoción al Gaucho Gil. "Los locos de la azotea" se llamó esta nueva presentación sobre el escenario Sosa Cordero, en la que dramatizaron la ejecución de un radioteatro que abordó tres capítulos con cada uno de estos tópicos identitarios de la cultura correntina.



La magia de Ballet rememoró la magia del radio teatro. En una jornada de transistores, el Chamamé contaron su historia con identidad correntina.



Los locos de la azotea correntina son un homenaje a Rita Sosa Cordero. El Ballet contó con la participación especial de Eliana Duarte Schrotlin, reina de la Belleza y mejor Bastonera de la comparsa Sapucay 2018; Gerardo Lucchini, bailarín de la comparsa Sapucay y portaestandarte 2022 de la agrupación musical Imperio Bahiano; Rocío Blanco, bastonera de la escuela de samba de la agrupación musical Sambanda; y Federico García, mejor bailarín Sapucay 2018, y coreógrafo de Sambanda.



En la ocasión, le brindaron un agradecimiento especial a Jacinto Méndez Capurro; y a la pasista Adriana García integrante de “Las 40 reinas de Samba Show”, actual coordinadora de vestuario y dirigente en la agrupación musical.



La dirección General y coreografía estuvo a cargo del maestro Luis Marinoni López.



Antonio Tarragó Ros y Los Alonsitos



Entre los artistas más ovacionados se encontraron Antonio Tarragó Ros y Los Alonsitos que supieron hacer bailar al público, y por ello se llevaron la ovación de los presentes en el Cocomarola.



El músico rosarino, Antonio Tarragó Ros intérprete de folclore, en especial folclore litoraleño y chamamé, se lució en una edición más de la Fiesta Nacional del Chamamé. Entre la música de su autoría más sobresaliente que tocó en el “Sosa Cordero” resaltaron “Sin Ley”, “Madrecita”, y “Don Gualberto”.



Por su parte, Los Alonsitos este año, como en otras ediciones pasadas, se lucieron con temas como “Puente Pexoa” (T. Cocomarola/ A. Nelli), “El lunes puede esperar” (M. Roselli Majul), “Un Chamamé y un Carnaval”, “Ay, amor” (A. Balestra), “Galleta Colera”, “Laguna Totora” (T. Cocomarola), y “Ladrillo Bayo” (de Fernández y Gonzalez).



Octava velada chamamecera



Este viernes, se llevó adelante la octava noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial, que arrancó con la participación del Grupo Remanso, cuyos integrantes deleitaron con sus melodías de chamamé a los primeros concurrentes que se hicieron presente desde las 20 en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



Consecutivamente, fue el turno del joven Maximiliano Benítez que entre sus interpretaciones se destacaron “De este nuevo amor” (R. Gómez), y “Esa es mi Corrientes” (Y. Cáceres).



Seguidamente, subieron a escena Ernesto Manu Rodríguez y Los amigos por el Chamamé que dentro de su repertorio interpretaron “Me llaman el campiriño” (H. Pérez/ P. Rodríguez de Ciervi), “Compañera” (L. Castillo/ E. Verón), y “En las noches correntinas” E. M. Rodríguez/ M. A. Romero).



Por su parte, Sol de Corrientes sobre el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” interpretaron “Gente de Ley” (E. Montiel), “Vienen Marcando” (Gonzales/ A. Niz), y “El mencho Cirilo” (Mendoza/ Montes).



Posteriormente, subió al escenario mayor del Chamamé, Toty Montiel y su grupo Renovación que supieron brillar en escena con temas como “El Tero” (E. Montiel/ Blas Martínez Riera), y “Niña del ñangapiri” (J. Zini/ J. Gómez).



En el sexto lugar de la grilla, apareció en el escenario el acordeonista y cantante Homero Chiavarino, oriundo de Paso de los Libres, que interpretó música de su autoría como “Galopa Libre”.



El brillo femenino a la noche lo dieron Chamameras, oriundas de Mercedes, que le rindieron un homenaje a Julián Zini interpretando el tema de su autoría y Antonio Niz “Soy”. Además, cantaron en escena Chamamé (C. Aguirre/ R. Arias) que fue ovacionado de pie por el público presente.



Asimismo, Patricia Gómez Grupo brillo en el Anfiteatro Cocomarola en otra noche acalorada de Chamamé. De manera inmediata, subieron al escenario vestidos de gauchos Los Sheridan que tocaron temas como “Basilio Magos” (Carlos G. Mea/ A. Cáceres), y “Retrato de un pescador” (R. Ayala).



Sin lugar a dudas, la escena más emotiva fue el homenaje y reconocimiento a Félix Chávez que subió al escenario mayor a cantar junto a su hijo Gabino Chávez (de Buenos Aires).



Además, subieron al escenario “Osvaldo Sosa Cordero”: Patricia Gómez Grupo (Santa Fe), Los Núñez (Misiones), Gustavo Méndez (recitador), Las Guaynas Porá, Raúl Alfonso, Tierra Adentro, Loncho Insaurralde, Guaranítica, Grupo Artístico Ángelus, Guri Molina, Oscar Macías, Santiago Torres (Buenos Aires), Facundo Torresán (Entre Ríos), Sangre Paiubrera (Mercedes), Juan Carlos Romero y su Grupo Guaraní, Oscar Burgardt y su Conjunto, y Fabián García.