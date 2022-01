La Provincia declarará la emergencia por los incendios forestales y rurales en Corrientes

Jueves, 20 de enero de 2022

El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, anunció que la Provincia declarará la emergencia por la problemática que implican los incendios forestales y rurales que se suceden en todo el territorio provincial.





El funcionario dio a conocer esta medida tras la reunión que mantuvo con el gobernador Gustavo Valdés durante la mañana de esta jornada en la que participaron también otras áreas como Defensa Civil, Seguridad, Industria, Desarrollo Social y DPEC, en la cual concluyeron tomar esta medida, asegurando que “se está trabajando en la prevención, alerta temprana y combate en el día a día”. En el último mes, más de 6 mil hectáreas de bosques implantados fueron alcanzadas por el fuego y en este contexto, desde el Gobierno provincial se coordinarán acciones que brinden respuestas eficientes e inmediatas a la situación agravada por las altas temperaturas reinantes.



Al respecto el Ministro indicó al medio radial que, junto a su equipo de Producción, presentó al Gobernador un informe, que abarca desde los últimos días de diciembre y hasta el día de la fecha, en donde se registraron agravantes en las condiciones meteorológicas (temperaturas extremas), la falta de lluvias desde hace aproximadamente tres semanas, fuertes vientos (norte y nordeste) que “han agravado el incremento de los distintos focos de fuego que se presentaron a la largo y ancho de la provincia”.



Asimismo, Anselmo puntualizó que en esta situación “hemos tenidos mayores focos en toda la provincia, pero los daños acumulados tomados desde la segunda quincena de diciembre hasta hoy, al referirnos a bosques implantados ronda en las 6 mil hectáreas afectadas”, y detalló que hubieron 15 siniestros significativos con pérdida de superficie implantada.



En este sentido, el Ministro hizo un balance comparativo con años anteriores y al respecto especificó que “en todo el 2020 tuvimos un record histórico, ya que se afectaron alrededor de 22 mil 500 hectáreas, y en el 2021 el acumulado en todo el año estuvo por las 8mil hectáreas afectadas”, y añadió que por tal motivo “es muy preocupante que en este año ya tengamos alrededor de 6mil hectáreas afectadas”.



Sobre los incendios en zonas de pastizales Anselmo indicó que los focos de fueron “muchísimos” aunque aún no hay una medición de esto en alcance de superficie, “pero sabemos que hubieron en zonas donde no ocurrían y afectaron producciones de quintas cítricas por ejemplo”, y continúo: “todos los casos nos preocupan y por eso es que se está tomando la decisión de la emergencia por incendios forestales y rurales de esta temporada de verano”.



También, Anselmo dijo que se está “evaluando el impacto” que está teniendo la sequía en la actividad productiva de toda la provincia, y que se está juntando “información técnica” de los cultivos afectados para “cumplir con los pasos que exige la normativa, las leyes nacionales y provinciales para las intervenciones de emergencia agropecuaria”.



Por otra parte, el Ministro informó que la próxima semana se reunirá la Comisión Provincial, y que mañana participará en una reunión del Consejo Asesor del Manejo del Fuego, que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Producción. Participarán otros organismos públicos y privados, y se realizará una evaluación de lo ocurrido para la detección temprana, la prevención y el combate.



Para el mejor control de los focos de incendios, Anselmo consideró que se debe “mejorar la coordinación para que organismos públicos involucrados puedan tener una comunicación más rápida para la combinación de tareas, pero en situaciones como la de hoy, con estas condiciones climáticas, es muy difícil por los recursos faltantes”.



“Nosotros estamos pasando por una situación en la que entramos en el tercer año climático con precipitaciones por debajo de lo normal, en una situación de escasez de agua en algunas localidades”, recordó el jefe de la cartera productiva.



Con lo que respecta a la articulación entre el Gobierno y el sector privado, Anselmo anunció que mañana en la localidad de Santa Rosa habrá una reunión promovida por la Asociación Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC) para constituir un consorcio del manejo del fuego en la zona del centro (segunda zona forestal de la provincia, siendo la primera el noreste).



Por otra parte, Anselmo consideró que el principal aporte que debe hacer la población para enfrentar la problemática es “la prevención, que no se utilice el fuego para la limpieza de basura, o quema de pastizales”, y agregó que “el mayor porcentaje de los incendios se deben a causas humanas realizados intencionalmente”.



Igualmente, Anselmo sostuvo que el segundo aporte más importante de la ciudadanía es “la alerta temprana, como llamando al 101 para indicar un foco”, y respecto al combate indicó que “lo mejor es tener preparados a brigadistas y expertos porque lo que no queremos es tener pérdidas humanas”, y por último, reafirmó que de este modo “se está trabajando en la prevención, alerta temprana y combate en el día a día”.



Incendios y producción rural



La provincia de Corrientes tiene una superficie de 8,8 millones de hectáreas, de las cuales 6 millones de hectáreas tienen actividad ganadera en algún momento del año, mientras que 770.000 hectáreas están ocupadas por bosques nativos y 550.000 hectáreas ocupadas por bosques implantados. Sobre incendios forestales, el Ministerio de Producción de Corrientes relevó desde el 15 de diciembre último al 18 de enero pasado, 11 incendios forestales que afectaron un total 6.080 hectáreas de bosques implantados, cuyos siniestros se distribuyen de la siguiente manera:



27/12/2021 Loma Alta (San Martín) 300 hectáreas



27/12/2021 Guaviraví (Paso de los Libres) 65 hectáreas



29/12/2021 Guaviraví (Paso de los Libres) 28 hectáreas



29/12/2021 Loma Sandía (Esquina) 370 hectáreas



1/1/2022 Labougle (Monte Caseros) 112 hectáreas



12/1/2022 Costa Batel (Goya) 170 hectáreas



13/1/2022 Virasoro (Santo Tomé) 1.585 hectáreas



13/1/2022 Maruchas (Goya) 210 hectáreas



13/1/2022 Paso de los Libres (Paso de los Libres) 2.500 hectáreas



15/1/2022 La Cruz (San Martín) 40 hectáreas



17/1/2022 Nueva Habana (Concepción) 700 hectáreas



La cartera productiva realizó una comparación de la superficie forestal afectada en los últimos años, determinando que en 2020 fueron 22.560 hectáreas; en 2021 alcanzaron a 7.837 hectáreas y en lo que va de 2022 ya suman unas 5.317 hectáreas de bosques implantados afectados por el fuego.