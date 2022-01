El Chamamé alzó su voz y abrió fronteras

Jueves, 20 de enero de 2022

La 31° Fiesta Nacional del Chamamé y 17° del Mercosur vibró este miércoles en el anfiteatro Cocomarola de la ciudad de Corrientes con la presencia de Brasil aportada por Luiz Carlos Borges y de Paraguay por Jimmy Alfonso Trío, reforzando así la pertenencia regional del género, pero también su alcance mundial con el correntino Rudy Flores radicado en París, siempre bajo la consigna de "enchamigar naciones".



El espectáculo sobre el escenario Sosa Cordero fue transcurriendo al calor de la noche con una variada grilla de calidad que tuvo uno de sus segmentos más emotivos con la presencia del carismático Nahuel Pennisi, que recientemente tuvo una participación destacada como coach del consagrado programa televisivo La Voz Argentina, logrando ahora en tierra guaraní un fuerte reconocimiento del público que ovacionó su bis.



En una noche en el que la integración con los países del Mercosur por medio del Chamamé se sintió a flor de piel, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero al hablar con Información Pública dijo que “hoy tenemos la posibilidad de recibir a Luiz Carlos Borges, que acaba de pasar por el escenario, también a Jimmy Alfonzo que es de Paraguay” a lo que agregó: “Creo que refuerza esa idea de que el Chamamé es del Mercosur, pero, además, estamos viviendo la primera Fiesta internacional”.



“También hoy estuvo Rudy Flores y Lidia Cerro, si bien Rudy es correntino y está radicado en París y es un gran difusor del chamamé” expresó Romero y añadió que “estamos muy contentos que a lo largo de todos estos días y que a pesar de los avatares que nos genera la pandemia y que no siempre los límites entre los países no son fáciles de transitar, tenemos la posibilidad de tener artistas que refuerzan esa idea de que el chamamé es del Mercosur, pero también es del mundo”.



A partir de este año es la primera edición del Chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con respecto a esto el presidente del Instituto de Cultura manifestó que “es un gran reconocimiento, por un lado, pero también es un desafío que nos convierte en la vidriera mundial del chamamé y hay que hacer honor a eso, las propuestas que pasen por el escenario tienen que mostrar un espectro muy amplio, que sea rico, valioso y que sobre todo muestre todas las variedades que tiene el chamamé”.



Sobre las cinco esculturas expuestas durante las noches de la Fiesta en el Anfiteatro, Romero indicó que “están las cinco esculturas de gran tamaño, que representan a las figuras fundamentales del Chamamé, Montiel, Tarragó, Isaco y Cocomarola y sumamos para que haya una presencia femenina a Ramona Galarza” y en referencia a la Novia del Paraná, sostuvo que “es esa persona que difundió el chamamé, que lo puso muy alto y que sobre todo permitió que todo el mundo se acerque al chamamé”. “También hay un escultor, Daniel Sotelo que donó una escultura que habla del chamamé y de la idea de ese abrazo, que está en el acceso y es una obra de acero inoxidable, que vale la pena ver y sobre todo hay que destacar de qué manera los artistas visuales, así como Jorge Pintos, con las grandes cabezas y Daniel Sotelo se acercan desde el lenguaje de las artes visuales al chamamé y a la Fiesta Nacional del Chamamé” agregó Romero.



Por último, sobre el aporte del Nahuel Pennisi a la Fiesta, el presidente respondió que “creo que su voz es indiscutible, una de las voces más destacadas de la canción popular argentina y su vínculo con el chamamé es muy interesante, su manera, sus formas, su dulzura y creo que tiene su historia de vida que vale la pena destacar” y señaló que “es uno de los grandes invitados, no me animo a decir que es una de las grandes figuras, porque la verdad que el paso de Rudy Flores, Luiz Carlos Borges, Pennisi, va estar el grupo Tupá y otros artistas muy importantes” concluyó.







“El chamamé no es solamente una canción, sino que es una luz que ilumina al corazón”



El cantante oriundo de Brasil, Luiz Carlos Borges, luego de participar de la Fiesta Nacional del Chamamé, habló con Información Pública sobre su nueva presencia en este evento y expresó que “es una alegría, un honor estar en Corrientes una vez más en la fiesta” y agregó que “es un lugar para estar tocando y cantando lo que se ama, como yo amo el chamamé desde muy chico, a los cinco años escuchaba chamamé, a los siete ya tocaba, a los 10 me hice profesional, nunca abandoné, nunca me ausenté y nunca salí un paso lejos del chamamé.



“Siempre estuve cerca, defendí esa bandera y hoy soy un orgulloso de eso porque siendo extranjero, brasilero que adoptó esa canción de frontera y llagando al punto de ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, valió la pena haber invertido en eso, con tiempo, sudor, algunas discusiones pesadas en mi tierra pero que hoy ya no existe más” sostuvo Borges.



Con respecto al eslogan de la Fiesta, el cantante brasileño señaló que “hoy sin ninguna duda, porque el chamamé se toca en todas partes del mundo y a donde uno llegue puede anunciar que voy a tocar un chamamé para todos ustedes y por ahí alguien en el público, aunque sea en el Japón o en Grecia va a saber porque escuchó nombrar el chamamé es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.



Al ser consultado sobre las veces que ha participado en la Fiesta del Chamamé, Borges dijo que “yo pasé más de 20 ediciones y estamos en la 31°, yo me perdí 6 o 7 ediciones nada más” concluyó.



Para finalizar, con todo lo que tuvo que luchar Borges en Brasil para poder difundir el chamamé, el brasileño expresó que “una vez abierta la frontera, grabé un disco con Antonio Tarragó Ros y se llama Fronteras Abiertas, eso es la marca más fuerte que tengo, de pegar en la mano y alcanzar así para uno ese disco con Antonio, él por su lado y yo por el mío, el brasileño” y el añadió que “el disco está cantado en Portugués, en Español, en Guaraní y tiene invitados como León Gieco (rockero) y eso demuestra que el chamamé no tiene preconcepto con nada, por eso ha ganado ese título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el chamamé no es solamente una canción, sino que es una luz que ilumina al corazón”.







Nahuel Pennisi



El cantante Nahuel Pennisi al hablar sobre el calor del público le dijo a Información Pública que “estamos muy conmovidos por todo lo que nos transmiten, los correntinos, los chamameceros, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, el calor humano y el calor de todos los correntinos se hace sentir” y siguió manifestando: “Quiero agradecer a la música, estas oportunidades y disfrutar de esta noche que es única”.



Al contar sobre sus presencias en Corrientes, Pennisi expresó que “estuve en la Feria del Libro hace un par de años, también tocamos con orquestas de acá, tengo también amigos correntinos que he venido a visitar, así que haber llegado hoy en la Fiesta más importante de la provincia y de la Región es tremendo” y la verdad que “cualquier artista aspira a estar acá, así que siento que hoy estoy cumpliendo un sueño y estoy muy contento”.



Sobre las canciones que interpretará esta noche, Nahuel contó que “un poco de todo, algunas canciones que me acompañan desde lo que es el chamamé, el rasguido doble, canciones mías que quizás no soy de mostrar mucho porque son más litoraleñas y que por ahí hoy es el momento” y agregó que “son canciones que me acompañan mucho como Nación del Remanso, un homenaje a un compositor santiagueño que hizo uno de los chamamé que más me gusta”.



Al opinar sobre qué le despierta el chamamé al cantarlo, Pennisi reveló que “mucha pasión, me despierta emoción, es una música en donde la poesía se siente muy profunda, donde uno puede también expresar un poco mejor, tiene más posibilidades de sentir la canción en sentido literario y el chamamé es una cultura, es una forma de vida y acá estamos para homenajearlo”.







Sexta noche Chamamecera



La conjunción de los nuevos valores que vienen proyectándose hace varios años, se hizo presente en la apertura de la sexta noche chamamecera cuando Lisandro Palomo y Leandro Galarza junto con otros cantantes realizaron su repertorio en el escenario del Osvaldo Sosa Cordero.



Los niños también son partícipes de esta gran fiesta, ya que desde Riachuelo llegaron para brindar su música, los hermanitos Joaquín (guitarra) y Benjamín Morales (acordeón) acompañados por su papá en guitarra.



Seguidamente, ingresaron al escenario del Cocomarola, los Hermanos Garita, oriundos de Entre Ríos, que con su música también llegaron a Corrientes con las ganas de mostrar su sentir por el chamamé.



Con casi 10 años de existencia, desde Misiones Ñande Trío ingresó con un ritmo contagioso para engalanar la sexta noche de la 31º de la Fiesta Nacional del Chamamé, 17º del Mercosur y 1º Mundial.



Luego, hicieron su ingreso el grupo Sangre Azul cuyos integrantes estaba conformado por policías de la provincia de Corrientes y en forma de agradecimiento por lo que lucharon en esta pandemia, también tuvieron su lugar en este evento para mostrar otra faceta de la fuerza, su música.



Ipú Porá, de Corrientes se presentó en sexto término, con Laura Fusz en primera voz y primera guitarra y con Juan Alberto Ojeda en la segunda voz del grupo y ejecutante de guitarra rítmica, fueron el deleite de la concurrencia que a medida que pasaban las horas iba creciendo.



Posteriormente, el Chamamé romántico irrumpió el escenario del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola cuando aparecieron las interpretaciones de los Hermanos Velázquez que desde el Chaco trajeron su música para conquistar Corrientes.



Desde Santa Fe, Javier Colli con su acordeón interpretó los temas: La Trompada (de Avelino Flores), Mi Nostalgia (de Aranda y Javier Colli) y por último con Elisa (de Juan Candioti y Javier Colli).



El Mburucuyano Rudi Flores deleitó a los presentes con su talento y la magia de sus acordes ejecutados con su guitarra y que con su experiencia y aplomo en la música chamamecera brindó un buen espectáculo con el homenaje en sus interpretaciones para Avelino Flores. Luego, invitó a la cantante entrerriana Lidia Cerro para interpretar los temas: “Destellos de Amanecer” de Avelino Flores y F. Chavez y “Mi última Flor” de Avelino Flores y Salvador Miqueri.



El chamamé trasciende fronteras y es así que desde Brasil llegó para mostrar su amor por nuestra música, Luiz Carlos Borges.



La Fiesta prosiguió con la participación de la Embajada Playadito con Nélida Argentina Zenón.



Continuaron los artistas sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero y le tocó el turno a Opus Cuatro, para luego seguir con la actuación más ovacionada de la noche cuando ingresó el reconocido cantante Nahuel Pennisi que cautivó a todo el público con sus interpretaciones.



La edición 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial siguió su curso con las presentaciones del Tributo de la Fundación Memoria del Chamamé a los 50 años de “Canción Nueva Correntina”, del grupo Tupá, Jimmy Alfonso (Paraguay), Novas (Movimiento Corrientes Nueva), Chamameceros de Ley, Fuelles Correntinos, Zuni Aguirre, Los Hijos de los Barrios, Msrtín “Tripa” Rodríguez, Daniel Garcés, Ramiro Minich, Los Formoseñísimos, Tallarín y sus Espuelas del Litoral, Sentimiento Monteliero y Brisas Correntinas.