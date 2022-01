Presentaron el libro “Chamamé sencillo”, una herramienta de inclusión

Miércoles, 19 de enero de 2022

Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, se realizó hoy a la mañana en el Auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes la presentación del libro “Chamamé sencillo” de lectura fácil. Una iniciativa impulsada por la Fundación La Colmena que tiene como principal propósito que las personas con dificultades para comprender, accedan al contenido vinculado al chamamé.





Esta actividad se llevó adelante en el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé, y contó con la participación del presidente del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), Arq. Gabriel Romero; la presidente de la Fundación La Colmena, Natalia Livieres; el senador provincial Diógenes González y el músico Aldy Balestra que formó parte del proceso del libro y dio el cierre musical a la propuesta.







“Felicito por esta iniciativa que es muy importante y enriquecedora, y quiero agradecer a Natalia (Livieres), que hizo una explicación fácil para nosotros. Por allí el tema de inclusión, está en nuestro vocabulario pero no siempre en la posibilidad de aplicación de políticas públicas. Este trabajo nos enseñó a tener otra mirada”, resaltó el titular del ICC, Gabriel Romero.







Destacó además la posibilidad de integrar este tipo de acciones en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé. “Hace mucho pensamos que la Fiesta no puede ser solamente artistas en un escenario, sino que tenemos que sumar otro tipo de acciones, en los museos, conferencias, presentaciones de libro, como este trabajo de la fundación La Colmena, que nos permitió incorporar esta nueva mirada. De eso se trata, de trabajar desde el Estado con el tercer sector y poder ofrecer la posibilidad de cambiar y mejorar la vida de una gran cantidad de personas en nuestra provincia y por qué no, también servir de modelo para otros lugares. Estamos dispuestos a seguir trabajando con este tipo de propuestas”, reflejó.







Construcción colectiva



La presidenta de La Colmena Natalia Livieres se encargó de agradecer el apoyo del Instituto de Cultura para hacer realidad esta publicación, el aporte artístico del chamamecero Aldy Balestra y la colaboración del senador Diógenes González, que se comprometió a impulsar una legislación sobre accesibilidad cognitiva.







Explicó que la lectura fácil es una tecnología de apoyo que mediante la adaptación de textos permite una lectura y comprensión más sencilla del contenido. Seguidamente precisó que su metodología sigue las líneas directrices de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y abarca tanto el texto como las ilustraciones y el formato. “Esta forma de lectura fácil beneficia a un gran número de personas porque hace que los textos sean más fáciles de comprender”, indicó.







Validadores



Por su parte, Gabriela Ojeda –integrante de La Colmena- remarcó en qué consiste la lectura fácil. “En realidad es una herramienta de apoyo que consiste en escribir o adaptar textos ya escritos, para simplificar la conclusión de cualquiera sea que tenga una dificultad para comprender. Pueden ser inmigrantes, adultos mayores, también personas con discapacidad, todas las personas que tengan por algún motivo alguna dificultad transitoria o permanente para comprender”, aclaró.







En este mismo sentido agregó que “en este trabajo, tienen un papel muy importante los validadores, que en La Colmena son seis jóvenes que se capacitaron, aprendieron sobre el método de lectura fácil. El trabajo que nosotros hacemos es pasar a los validadores que son los representantes del grupo destinatario, ellos nos hacen las correcciones, o nos señalan los temas que consideran que hay que modificar”, finalizó.