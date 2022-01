Se vivió la 5° velada chamamecera en el Anfiteatro Cocomarola

Miércoles, 19 de enero de 2022

En un Anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola" con gran marco de público, se vivió este martes una nueva velada de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial.





Si bien durante la velada se contó sobre el escenario principal con la actuación de números de la talla de Diego Guitiérrez, Giannela Nywoida, Grupo Avarekó o La Callejera, entre otros, la danza también tuvo su espacio de la mano del Ballet Oficial presentando la obra "Como agua entre los dedos", llevándose la atención y el multitudinario aplauso de la gente.



En una noche en el que el baile fue el compañero ideal del Chamamé, el Ballet Oficial dirigido por Luis Marinoni, desplegó su destreza y magia en el escenario y a su respecto, Juan Carlos Godoy y Rubén Ojeda (asistentes Coreográficos) expresaron su opinión acerca de la realización en el armado de las diferentes obras que se están viendo a lo largo de todas las noches. Con respecto a esto, Juan Carlos manifestó que “en realidad siempre buscamos lo que tiene que ver con el Chamamé, con el eslogan de la Fiesta, en esta oportunidad lo que es Abrazo Chamamecero, siempre buscamos de manera simbólica, no siempre abrazos, buscamos diferentes maneras dentro del Chamamé” y prosiguió diciendo que “lo que nosotros queremos hablar de abrazo habla muchísimo en nuestra área de la danza abrazada a diferentes disciplinas con el Chamamé y entonces ese abrazo que hermana disciplina, arte y lo tratamos de plasmar en el escenario con el Chamamé".



"En esta oportunidad tuvimos un poquito de estilizado por así decir, pero en otras obras tuvimos muy tradicional marcando diferentes estilos de chamamé, como Tarragosero, el estilo Cocomarola, el Cangú y en otra más adelante, vamos a estar presentando otras obras Ñanderecó Estilo donde marcamos diferentes formas de bailar en Corrientes con un poquito del toque del Ballet Oficial de la Fiesta” agregó.



Sobre la realidad del Ballet en épocas de pandemia Juan Carlos explicó que “estamos contentos por estar en el escenario como Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé después de todo lo transcurrido por la pandemia, felices de poder compartir todos juntos con el ballet y es un trabajo que lo venimos haciendo hace un mes y medio” y agregó que “la corografía de hoy se llama Como agua entre tus dedos, una coreografía de Agustina Yessa y Nicolás Oliva, que vinieron a armar y a compartir junto con el ballet Oficial y lo que queremos contar es el remanso litoraleño, las expresiones del litoral, la musicalización del grupo Tally, así que quisimos hacer una mezcla completa de la música, la parte contemporánea, un poco de las danzas y siempre con Chamamé”.



Con respecto a la selección de los bailarines, Rubén contó que “fue a principio de diciembre como todos los años, en principio teníamos tres meses de ensayo y después fueron dos meses, un mes y medio previa a la fiesta, eso tiene que ver con la concurrencia de los bailarines que se acercan de otros lados y que conocen el concepto y la manera con la que se trabaja con el Ballet Oficial” a lo que agregó: “Este año reducimos también las parejas para cuidar el protocolo, para cuidarnos entre nosotros y pudimos seleccionar 15 parejas de las que llegaron personas de todos lados y siempre es para nosotros un trabajo duro alinear todos los estilos que vienen de diferentes provincias, cada uno con su manera de ser y alinear todo y transmitir lo mismo que es acá el Chamamé, la verdad es algo que nos abraza a todos y nos pone en común tanto en la música como en la danza”.



Adelantando un poco sobre las obras que se vienen en estas cinco noches que restan, Rubén reveló que “nos quedan dos obras fuertes del Ballet, las dos obras que ya se hicieron en ediciones anteriores, también por su repercusión la volvemos a hacer, Ñanderecó estilo que es una muestra de los diferentes estilos que tiene el Chamamé en sus diferentes ramas y compositores y también tenemos la obra Ofrenda un homenaje a la Virgen de Itatí que lo presentamos un fragmento en la apertura en la llegada de la Virgen y ahora lo vamos a presentar en la despedida, en el cierre final de esta gran fiesta”.





Pareja Nacional del Chamamé 2022



En el marco de este gran evento de la música correntina, la Pareja Nacional del Chamamé 2022, Milagros Cerdán y Diego Jara, al ser consultados sobre sus sensaciones y sentimientos Milagros expresó que “hace 5 noches que no se nos van las sensaciones de alegría y felicidad y también estamos muy conmovidos por cómo nos está recibiendo la gente de producción de Cultura es impresionante y el amor que nos regala la gente”.



Al hablar sobre cómo se vive el Chamamé en el interior, Diego manifestó que “nosotros venimos del interior, de San Miguel que está ubicado en el corazón del Iberá a 160 km de Capital, y el Chamamé en nuestro pueblo se vive como algo cotidiano de todos los días, tenemos un Festival Interbarrial, que se realiza todos los años en noviembre que es la cuna de chicos bailarines, que desde que nacen hasta que crecen vienen bailando lo que es nuestra tradición y defendiendo lo que es nuestra cultura” y agregó que “además tenemos la Fiesta Provincial de Tradición y Artesanías con lo que se vive en nuestro pueblo de manera natural”.



Seguidamente, los bailarines explicaron de qué manera van a ir trabajando para promocionar nuestra cultura a nivel Nacional, Milagros dijo que “aparte de promocionar lo que nuestro Chamamé y lo que vivimos en nuestro pueblo, también pertenecemos a la sede de San Luis del Palmar, que tenemos la suerte de pertenecer a un lugar muy similar a nuestro pueblito porque ellos viven la devoción a la Virgen de Itatí, realizan una peregrinación todos los años y también tienen su fiesta del Chicharrón” y añadió que “nuestra intención es poder defender y llevar en alto esta bandera que ahora es mundial”.



Con respecto a sus inicios y gusto por el baile, Diego contó que “bailo desde los 5 años y ella también, este amor que tengo por el Chamamé es gracias a mis padres, mis abuelos, que son mis referentes culturales desde que fui chiquito y vengo adquiriendo todos esos conocimientos que me brindaron en vida y eso es la gracia de poder pertenecer a una familia de campo que es ahí donde se ve realmente cómo es nuestra cultura como correntino”.



Por último, Milagros en relación a lo que nos tocó vivir en este año sin la Fiesta presencial por la Pandemia recalcó que “lo importante es volver a nuestras raíces, en una realidad en donde todo está comercializado, mostrar lo que somos nosotros, desde el corazón, lo que es cada correntino, nuestra esencia, nuestra cultura, la comida, la danza y todo en general” concluyó.



Cabe destacar que también estuvieron la Pareja Nacional Juvenil del Chamamé, integrada por Ornella Ortielli y Ariel González.





La Fiesta Chamamecera



Este martes, se llevó adelante la quinta noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial, arrancó con la participación del cantante chamamecero Abel Blanco que, acompañado de sus dos compañeros, en la 1° guitarra, Caíto Rodríguez y la 2° guitarra a cargo de Chiquitín Meza, deleitaron con sus melodías de chamamé a los primeros concurrentes que se hicieron presente desde las 20 en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



Seguidamente, el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” recibió al grupo encabezado por Ruperto Alegre y su conjunto, perteneciente a la localidad de Mercedes, que realizaron un emotivo homenaje al chamamecero, Cambá Castillo. En uno de los temas del homenaje subió al escenario como invitada, Mirian Asuad que con su armónica y acompañada por Ruperto Alegre ejecutaron el último tema de su presentación.



Luego, lo romántico se hizo presente en el Anfiteatro ya que en tercer término se presentaron Oscar Olivera y los Goyanísimos oriundos de la segunda ciudad de Corrientes.



En el cuarto lugar de la grilla, apareció en el escenario la cantante Titina de los Santos que junto a su conjunto animaron a los presentes y desde San Cosme trajeron su pasión y su sentir del chamamé.



El momento emotivo se produjo en esta 5° noche del Festival, cuando la Orquesta Folklórica de Corrientes homenajeó a una de las máximas exponentes de la música chamamecera, Ramona Galarza “La Novia del Paraná” fallecida en el 2020.



Posteriormente, Maru Figueroa, la entrerriana como solista interpretó magistralmente con su guitarra algunos temas de su repertorio, trayendo a nuestra tierra el sentir de una de las provincias hermanas. Conjuntamente, con Belén Arriola (correntina) interpretaron dos temas para dejar su sello en este Festival.



El Loretano, Germán Toñanez junto a su conjunto se presentaron en séptimo término para hacer sonar el chamamé con su estilo y así mostrar a los presentes de qué manera se vive y siente en el interior la música correntina.



La integración entre países hermanos, estuvo presente en el escenario Sosa Cordero cuando ingresó para interpretar sus temas el grupo Acordeones del Mercosur (cuyos integrantes son de Brasil, Chile y de Argentina-Corrientes).



El grupo Las Damas del Litoral, íntegramente constituido por 5 mujeres, con diferentes instrumentos (guitarra, bajo, acordeón, bandoneón y batería), oriundas de la provincia de Buenos Aires deleitaron con sus voces y al compás de su música animaron a la concurrencia presente en la noche.



También desde Buenos Aires llegaron Blas Martínez Riera Grupo para dejar su sello en una noche calurosa que pide a gritos lo más lindo de esta fiesta, el Chamamé.



La edición 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial siguió su curso con las presentaciones de Gianela Niwoyda, José Álvarez Grupo, de Misiones Fabián Meza, Mariana Márques desde Brasil, el reconocido cantante Diego Guitiérrez, el Grupo Irundy, la expresión del Ballet Oficial dirigido por Luis Marinoni con la obra “Como Agua entre los dedos” , Pablo Chamorro, Guarango, La Callejera, Grupo Avarekó, Tony Rojas, María Eugenia Gallardo, Javier Sá, Los Ángeles Románticos, Espuelas de Plata y cerrando la jornada Lucas Fabián oriundo de San Miguel.