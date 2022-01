Salvaron a un niño que quedó atrapado en una vivienda rodeada por el fuego

Martes, 18 de enero de 2022

Salvaron a un niño de dos años que quedó dentro de una vivienda rodeada por el fuego en el paraje La Bolsa, de Lavalle. La hazaña fue obra de la bombera Roxana Ramírez en compañía de su equipo.





“La historia me tocó muy de cerca. Llegamos al lugar y encontramos la casa completamente rodeada de fuego. Nunca nos dijeron que adentro había una criatura y una señora”, relató Ramírez a una FM de Lavalle.



“Consultamos al dueño de la casa si había alguien dentro y nos dijo que no. Cuando redujimos el fuego vamos al campo a apagar el fuego. De casualidad volvemos a recargar la unidad y veo que una señora está recostada por un poste y me dice: “Tengo un bebé de dos años dentro”, aseguró.



“No dudé ni un segundo en entrar a la casa y cuando lo vi, juro por Dios, pensé que estaba muerto. Estaba tirado en la cama con una toalla húmeda porque su cuerpo hervía. No dudé en levantarlo y nos fuimos en la unidad al hospital con la señora y el bebé”, dijo. El bebé logró reaccionar camino al hospital y recibió atención médica.