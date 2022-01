Valdés viajó a Buenos Aires para reunirse con dirigentes de Juntos por el Cambio

Martes, 18 de enero de 2022

Gustavo Valdés viajó a la Capital Federal donde participaría de un encuentro con dirigentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio. La cancelación de la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, despertó todo tipo de suspicacias.





Tras la suspensión de la reunión de los representantes de la oposición con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para obtener detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigentes se expresaron a través de las redes sociales y en medio de comunicación.



En ese marco, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, estuvo esta mañana en su despacho en Casa de Gobierno, pero a media mañana salió rumbo a Cambá Punta para abordar el avión de la Provincia con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Allí mantendría un encuentro con los referentes de Juntos por el Cambio.



DECLARACIONES DE DIRIGENTES OPOSITORES



El encuentro con el titular de la cartera económica de la Nación iba a reunir a Guzmán con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los mandatarios de las provincias de Jujuy Gerardo Morales, de Corrientes Gustavo Valdés y de Mendoza Rodolfo Suárez. Sin embargo, el lunes a la tarde, Morales confirmó al canal de noticias TN que el encuentro se había caído.



"El ministro de Economía no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo", dijo el gobernador de Jujuy a este medio. La oposición se había negado a asistir al acto que hubo en Casa Rosada con los gobernadores oficialistas y reclama precisiones sobre cómo hará el Ejecutivo para reformular el pago de la deuda por US$45.000 millones con el FMI.



Después de la confirmación por parte de Morales, otros referentes de Juntos por el Cambio se pronunciaron contra la decisión de no concretar la reunión.



El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli dijo en Twitter que "la cancelación de la reunión del Gobierno con la oposición muestra la falta de rumbo e improvisación del oficialismo".



La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que "la suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado".



En un mensaje en su cuenta de Twitter, la exministra de Seguridad dijo: "Se hablan a sí mismos. Les pedimos información y nos queda claro que solo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir".