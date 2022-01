La Municipalidad solicita extremar medidas para evitar incendios forestales Martes, 18 de enero de 2022 Debido a las altas temperaturas y la falta de lluvia, la comuna brindó una serie de recomendaciones para que no se desarrollen focos ígneos en la ciudad.

En los últimos días se registraron llamas en los barrios Pirayuí Nuevo y Santa Catalina, como así también sobre la Ruta nacional N° 12 en la zona del Campus universitario, que fueron controlados.







Ante las altas temperaturas y escasas lluvias, la Municipalidad de Corrientes pide a los vecinos extremar los cuidados para evitar incendios de pastizales principalmente en la ciudad. Además, ante la presencia de focos ígneos recuerdan que se debe dar aviso de manera inmediata a la Policía (911) o a los bomberos (100), o al 0800 5555 6864 del Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad.



El subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes, José Pedro Ruiz, le pidió a la comunidad “tener el máximo cuidado, extremar todas las medidas de precaución, como mantener los pastos de la vivienda cortos, ya que si están secos prenden con mucha facilidad”. También el funcionario recordó los cuidados que se deben tener con los vidrios que en algunos casos generan un “efecto lupa” y, por el reflejo que provocan los rayos solares, pueden iniciar un foco ígneo.



En ese sentido, el funcionario brindó una serie de recomendaciones tales como “no tirar cigarrillos prendidos, supervisar que los fósforos estén bien apagados al momento de tirarlos, esto es para evitar que los pastizales o árboles secos se prendan fuego”. A su vez, Ruiz agregó: “De la misma manera, solicitamos que cuando prendan velas estén presentes y no se retiren de su vivienda, porque con las altas temperaturas que estamos teniendo cualquier cosa arde”.



En cuanto a los lugares de la ciudad en los que se registraron focos ígneos durante los últimos días, el subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes detalló que se dieron “en el barrio Pirayuí Nuevo, en el Campus Universitario sobre la Ruta 12, Santa Catalina, pero todos fueron controlados por los bomberos”.



Entre tanto, el funcionario remarcó que estas condiciones del tiempo “es porque estamos transitando el fenómeno de la Niña por lo que creemos que esta sequía durará hasta el otoño”.



PRONÓSTICO



Por otra parte, el funcionario adelantó que se pronostican lluvias para este martes, pero “las probabilidades bajaron y si es que llega a llover se esperan no más de 20 milímetros”. De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias aisladas para toda la jornada.