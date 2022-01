En el parque Cambá Cuá se realizó el lanzamiento de los Carnavales Barriales 2022

Lunes, 17 de enero de 2022

La Municipalidad presentó oficialmente la realización de la fiesta carnestolenda, que a partir del martes 25 recorrerá distintos barrios de la ciudad y que el 10 de febrero culminará con un gran cierre en la Costanera Sur.





“Hemos armado un gran equipo junto al Gobierno provincial, distintas áreas municipales y las comparsas y agrupaciones, para brindarles la mayor seguridad posible, cumpliendo los protocolos que establece el Comité de Crisis”, dijo el secretario de Cultura y Educación, José Sand, durante el evento, del que también participó Slobayen, ministro de Turismo de la Provincia.



En la noche de este domingo, la Municipalidad presentó oficialmente la edición 2022 de los Carnavales Barriales, que desde el martes 25 regresarán a los barrios de forma itinerante, dos veces por semana, y que culminarán con un cierre a toda orquesta el 10 de febrero en la Costanera Sur.

Se trata de una nueva edición para la cual están depositadas grandes expectativas, debido a que se trata del regreso de la actividad tras haber sido interrumpida debido a la pandemia. Para ello la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial trabajan de forma mancomunada en aspectos relacionados con la logística, la seguridad y los dispositivos sanitarios que se presentarán durante las seis noches de la fiesta de Momo: el 25 y 27 de enero, y el 1, 3, 8 y 10 de febrero; en los barrios Bañado Norte, Industrial, San Marcelo, Pío X, Mil Viviendas y con el cierre en Costanera Sur.

En la presentación, que contó con una considerable cantidad de vecinos, estuvieron los secretarios municipales de Cultura y Educación, José Sand y de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y el ministro de Turismo de la Provincia, Sebastián Slobayen.

Del colorido evento, desarrollado en el parque Cambá Cuá, participaron las comparsas Osiris, del barrio Bañado Norte; y las agrupaciones musicales Saravá y Samba Pasión. Además, la agrupación América presentó el tema musical que identifica a todas las comparsas participantes de los Carnavales Barriales en esta edición 2022, en un evento que contó también con el acto de coronación de los representantes (masculinos, femeninos, infantiles y de la diversidad) de las comparsas.



CON TODOS LOS CUIDADOS

“Después de un tiempo en pausa hoy estamos lanzando los Carnavales Barriales, esta expresión tan importante para la ciudad, de las expresiones con más identidad. La verdad estamos muy contentos y queremos transmitirles tranquilidad a todos los vecinos porque hemos armado un gran equipo junto al Gobierno provincial, distintas áreas de la Municipalidad y las comparsas y agrupaciones para brindarles la mayor seguridad posible, haciendo cumplir y cumpliendo los protocolos que establece el Comité de Crisis”, especificó inicialmente el secretario de Cultura y Educación municipal.

En ese sentido, aclaró que se trabajará “con dispositivos, pidiendo el pase sanitario, la sugerencia del uso del barbijo, estando cerca de los vecinos para que esta actividad sea lo más segura posible”, afirmó.

“La seguridad ciudadana juega un rol importante al establecer que a quien no tenga el pase sanitario, quien se sienta con algún tipo de síntomas o sepa que es contacto estrecho, lo invitamos a que no concurra y lo pueda mirar a través de las redes sociales de la Municipalidad. Si bien es de otra manera, es con las mismas ganas y pasión porque debemos cuidarnos entre todos”, adujo Sand. “En definitiva, a estos tipos de espectáculos los tenemos que cuidar y llevarlos adelante entre todos, quienes hacemos la organización, pero también quienes participan del evento”, consideró al respecto.



UN EVENTO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

“Este carnaval tiene características propias, tiene una identidad muy fuerte: la forma en la que se lleva adelante, la forma de trabajo durante todo el año y el apoyo municipal, que se hace presente. Es un carnaval itinerante que llega a distintos puntos de la ciudad para el disfrute de todas las familias. El hecho de que es gratuito también hace que converja una gran cantidad de público”, recalcó el funcionario municipal.

“Vamos a trabajar muy fuerte, como nos indicó nuestro intendente Eduardo Tassano, quien desde el primer momento de su gestión ha apoyado e impulsado al carnaval barrial con distintas acciones, no solamente creando una dirección exclusiva de carnaval, sino también con talleres, charlas, acompañamiento y fortalecimiento de los actores del carnaval”, finalizó.



“ES UNA POLÍTICA DE ESTADO DE PROVINCIA Y MUNICIPIO”

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gobierno municipal ratificó la satisfacción de poder retomar este año con los corsos municipales, teniendo en cuenta que se trata de “la primera edición que nos toca posteriormente a la pandemia, lo cual también genera mucha ansiedad y expectativa en los comparseros y en los vecinos, porque recordemos que este es el carnaval más popular que tenemos, ya que es itinerante, recorre distintas barriadas de la ciudad, convoca a personas de todas las edades, incluidos los adultos mayores, en cada barrio, y la verdad es que siempre es una fiesta, así que lo estamos viviendo con mucha expectativa y también preparándonos con todos los resguardos necesarios”, sostuvo.

En ese sentido, Calvano celebró “la decisión del intendente, de ir recuperando la actividad normal que tiene la ciudad, y el carnaval es parte importante de ella, tanto el oficial como el barrial, que han venido creciendo mucho artísticamente, ya que tanto la Municipalidad como la Provincia lo han tomado como política de Estado”.

Seguidamente, destacó varios de los atractivos de estas actividades, haciendo especial hincapié en el de “la inclusión, ya que en los Carnavales Barriales son inclusivos y generan oportunidades permanentemente”, señaló.



“ESTO ES CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE TRABAJO CONJUNTO”

“Es un gusto estar acompañando el trabajo que lleva adelante el municipio. Desde la Provincia el gobernador (Gustavo Valdés) siempre repite que debemos trabajar de forma coordinada con los municipios, vincular la cultura local y la visión de que Corrientes, como cultura y como ciudad, vaya fortaleciendo ese rol cada vez más turístico, hoy con los Carnavales Barriales, que son una expresión cultural muy arraigada en todos los correntinos y que es un producto que complementa muy bien a los Carnavales Oficiales, vinculado con lo que estamos viendo en estos días, con la Fiesta del Chamamé, siempre recordando el hecho de que se sigan respetando los protocolos, todos los cuidados necesarios para que todos podamos seguir mostrándole a la Argentina y el mundo que vale la pena venir a Corrientes”, manifestó el ministro de Turismo provincial.

En ese contexto, valoró la gran concurrencia de turistas a Corrientes, lo cual también cobra vital importancia considerando el desarrollo económico que ello genera en el sector privado: “Estamos con una ocupación hotelera plena con el verano, con el chamamé, con los carnavales que están arrancando y con nuestras playas. Es toda una consecuencia de un proceso de trabajo conjunto. Desde el municipio se viene trabajando de una manera totalmente coordinada para que Corrientes sea un destino de excelencia, algo que siempre repite el gobernador y también el intendente Tassano, así que es importantísimo que estemos todos trabajando con esta lógica, que todos los correntinos entendamos que somos anfitriones”, expresó Slobayen.

“Un destino no se consolida sólo con eventos importantes o acciones promocionales, sino también con lo amigable de cada vecino, que cada correntino reciba y haga sentir bien a los turistas, y ese es el desafío que tenemos que seguir transmitiendo”, entendió.