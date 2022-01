El Chamamé brilló con la fe mariana que llegó desde el Paraná y homenajes a los Héroes de Malvinas

Lunes, 17 de enero de 2022

La 31° Fiesta Nacional del Chamamé tuvo este sábado su segunda luna con la presencia de la Virgen Peregrina de Itatí que llegó al anfiteatro Cocomarola tras su procesión náutica y recorrer varios puntos de la ciudad de Corrientes, entre los que estuvieron los hospitales para agradecer a su personal la denodada lucha contra la pandemia.



La Prefectura Naval Argentina coronó su misión de trasladar la imagen mariana por el río Paraná con una presentación de su Orquesta Sinfónica sobre el escenario Sosa Cordero, ejecutando un brillante repertorio chamamecero. Mientras que el mayor homenaje de la noche estuvo protagonizado por Héroes de Malvinas, un grupo musical integrado por Ex Combatientes con el cual se rindió honor a quienes lucharon en esta Gesta que está a poco de cumplir 40 años.



La noche tuvo como primeros números al Grupo Semblanza, Hugo Leiva y la Nueva Estirpe, el baile de la Pareja Tradicional Juvenil y Los Especialísimos Hermanos Ortíz.



Las ovaciones y el agitar de pañuelos y banderas se apoderó del Cocomarola cuando hizo su entrada la Virgen Peregrina de Itatí, llevada por los Cazadores correntinos. Víctor Zaracho, coordinador general de la Peregrinación Náutica, informó que ya son 25 años de visitas de la Virgen a la Fiesta. “Por la pandemia, nuestra intención es rendir honor y agradecimiento todos los trabajadores de la salud, de seguridad y todos los que de alguna forma luchan diariamente por mitigar el virus”.



La imagen de la patrona estará solamente esta noche. Volviendo a la Basílica de Itatí al término de la jornada. Entre el viernes y el sábado recorrió distintas avenidas de la ciudad y realizó paradas en hospitales como el de Campaña y el Escuela, para llevar esperanza a todos los trabajadores de allí.



La Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina, institución encargada de trasladar a la Virgen, se hizo presente y regaló un repertorio chamamecero con temas como “Canción para Carito”, “Alma Guaraní” y “María va”.



Luego siguieron artistas como Susy de Pompert y Marcia Muller, ambas presentado bandas con mayoría de mujeres, siendo las representantes del sapucai femenino. Anibal Maldonado, Cacho Espíndola y Luis Moulín junto a Belén Belcastro fueron los siguientes shows.



El plato fuerte en lo musical estuvo a cargo de Ofelia Leiva, una de las favoritas de la nación chamamecera. La reconocida cantante cantó junto al público “A mi Corrientes porá”, “Camino del arenal“, “Paraná” y pidió “un sapucai para festejar que el chamamé es Patrimonio Mundial”.



La noche continuaba con las actuaciones de G-Latina, Las Guitarras de Curuzú, Los Sena, Lucas Segovia y Joaquín “Lali” Romero, entre otros.



Sívori: “Nos llegan muy buenos comentarios”



Eduardo Sívori, director de la Fiesta hizo un balance de estas dos primeras lunas, diciendo que le llegaron muy buenos comentarios de los que miran por Tv. Se recuerda que alrededor de 2500 medios toman la señal gratuita, entre los que se incluyen radios y canales argentinos y de Paraguay y Brasil, más muchas transmisiones online.



“Desde la organización estamos muy conformes, la pandemia obviamente trae dificultades, pero todo está yendo bien”, aseveró, agregando que para ello es muy importante la colaboración del público, como así también los distintos equipos de Gobierno.



Sobre el aspecto musical, expresó que “hoy son 27 artistas y ayer fueron 32, todos de primer nivel” y que se adelante el comienzo -a las 20- para un mejor manejo de los tiempos.



Homenaje a Ex Combatientes de Malvinas



Otro momento para emocionarse y recordar que tuvo esta jornada fue el reconocimiento a los Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, quienes presentaron un ensamble de músicos integrado por hombres de distintas localidades correntinas que lucharon en las islas”



El director de Malvinas Argentinas de la provincia, José Galván y un representante de Esquina, Luis Alberto, coincidieron que “Nos vamos con la alegría de ser reconocidos”.



Por otra parte, Galván adelantó que este año está previsto conmemorar los 40 años de la Gesta en Santa Lucía, para lo que ya se está trabajando intensamente.