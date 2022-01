Elena Roger no podrá actuar en la Fiesta Nacional del Chamamé Sábado, 15 de enero de 2022 El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, informa que a través de un comunicado se dio a conocer que en el día de ayer Elena Roger presentó síntomas compatibles a covid, por lo cual se realizó un PCR que hoy ,sábado 15 de enero, se confirmó como positivo.







“Lamentamos mucho informar que por este motivo no podrá ser parte de la Fiesta ya que debe cumplir el aislamiento correspondiente hasta tener el alta”, precisaron.



“Les envío un abrazo inmenso y lamento no poder ser parte de esta fiesta que esperaba con ilusión compartir con Chango Spasiuk, su grupo y todo el hermoso público”, expresó, por su parte, la artista.