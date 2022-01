Con emotivos homenajes, comenzó la 31° Fiesta Nacional del Chamamé

Sábado, 15 de enero de 2022

La 31° Fiesta Nacional del Chamamé, 17° del Mercosur y 1° Mundial tras la declaración de "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", comenzó este viernes a las 20 en el anfiteatro Cocomarola con una emotiva apertura, recordando al recientemente fallecido y querido Pai Julián Zini, quien todos los años inauguraba cada edición con su bendición en clave de recitado.





Tomaron la posta los sacerdotes Ariel Giménez y Antonio Rosi, quienes resaltaron la "poesía revelde" del padre chamamecero, afirmando que "hoy está aquí enchamigándonos". Luego el grupo Neike Chamigo que lo acompañó hasta sus últimos días le dedicó su música sobre el escenario Sosa Cordero, donde más tarde, el director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, recitó con una puesta en escena para homenajear al personal esencial que lucha contra la pandemia.



Pasadas las 20, los conductores de la máxima Fiesta de los correntinos, Myriam Fleitas y Gustavo Altamirano, dieron la bienvenida al público presente en el Anfiteatro, y a quienes siguen el acontecimiento mediante su transmisión en vivo. De esa manera, dieron lugar a la procesión e ingreso de la imagen de la Virgen de Itatí hacia el escenario “Osvaldo Sosa Cordero”, que era transportada como todos los años en su caballo, Alfredo Ellero, el peregrino y reconocido devoto de la Virgen, que además estuvo escoltado por Héroes de Malvinas en el contexto de cumplirse 40 años de gesta histórica en Malvinas. La Virgen Peregrina de Itatí permanecerá todas las noches de Chamamé.



“La imagen de nuestra Madre es la que siempre abre la Fiesta, yo solo soy un portador de pura fe, ella es la que me llevó 25 años a caballo por todo el país”, indicó Afredo Ellero.



Los Padres Andrés Giménez y Andrés Rossi, subieron al escenario para realizar un homenaje a Julián Zini con una oración para bendecir la Fiesta, acompañada de una melodía chamamecera. "Sabemos que vive y que está hoy aquí enchamigandonos", fue una de las frases citadas en el conmovedor homenaje.



Seguidamente, inauguraron el escenario el grupo Buena Fe que con su música deleitaron al público. A continuación, bailaron sobre el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” diferentes parejas de bailes folclóricos del interior las melodías de la primera agrupación que se presentó. Las parejas municipales eran de Caá Catí, Chavarría, Colonia Carolina, Capital, Empedrado, Esquina, Alvear, Gobernador Martínez, Virazoro, Itá Ibaté, Itatí, Ituzaingó, Mercedes, Monte Caseros, Paso de la Patria, Riachuelo, San Luis, San Roque, San Miguel, y Santo Tomé.



Consecutivamente, Lourdes Montenegro y Jonathan Roth, Pareja Nacional del Chamamé 2021 que finalizaron su ciclo fueron sucedidos, mediante la Resolución Nº 897 del 21 de diciembre del 2021 del Instituto de Cultura de Corrientes, por Milagros Cerdán y Diego Jara, oriundos de San Miguel Corrientes, representantes a la Sede de Certámenes Pre Fiesta de San Luis del Palmar, y ahora Pareja Nacional del Chamamé 2022. La entrega de las bandas de representantes fue realizada por el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap; y el presidente del Instituto de Cultura de Chaco, Francisco Romero. De la misma manera Oriana Ortinelli, y Ariel Gonzales de Machagai Chaco fueron elegidos Pareja Nacional Juvenil 2022.



Gabriel Romero: “el mayor legado que tenemos que tener el de seguir cuidándonos”



El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, sobre el comienzo de la Fiesta Nacional del Chamamé expresó que “estoy muy contento por el retorno, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias, y feliz por encontrarnos y disfrutar del Chamamé”.



Además, Romero resaltó los sentidos homenajes al Padre Julián Zini, y a los médicos en pandemia y al respecto manifestó que Zini “fue una de las grandes pérdidas que tuvimos, y lo de los médicos me parece muy emocionante”, y agregó que “el mayor legado que tenemos que tener el de seguir cuidándonos y de valorar las vidas que se perdieron”.



Por último, Romero destacó que para realizar la Fiesta se tuvo que “reducir el aforo con un 70% en cantidad de plateas, se marcaron asientos diferenciados para que se pueda reconocer las burbujas”, y añadió que “se pusieron tres accesos diferentes, y detrás del escenario hay un dispositivo de seguridad para tener siete camarines que se sanitizan cada vez que se liberan”.



Francisco Romero: “el Chamamé es parte del patrimonio de la región Chaco- Guaranítica”



Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura de Chaco, Francisco Romero, declaró que se presentó “con un doble propósito, por un lado con el ministro de Cultura de Chaco y el presidente de Cultura de Formosa, a la distancia, hicimos una reunión por el Ente Cultural del NEA, un proyecto en común que Gabriel Romero nos presentó para hacer un congreso del MERCOSUR para el patrimonio material e inmaterial, en el que vamos a hacerlo desde el Nordeste a nivel internacional”.



“Y después cómo no estar acá si el Chamamé es parte del patrimonio de la región Chaco- Guaranítica, y ver cómo el Chamamé nos hermana es un placer muy grande”, finalizó el presidente del Instituto de Cultura de Chaco.



Homenajes a Julián Zini y a los trabajadores esenciales de la pandemia



Seguidamente, se hizo presente sobre el escenario el acordeonista Abel Fernández y su grupo, para luego dar lugar al Grupo Neike Chamigo en donde se desempeñó el Pai Julián Zini en sus últimos años, por ello, fue destacado el homenaje que le brindaron con su música. Además, la agrupación recalcó la labor de los Ex Combatientes de Malvinas en la guerra por las Islas.



Luego subieron al escenario, la cantante Silvina Escalante, Coquimarola y su Conjunto, y fascinaron a los presentes con el deleite de su música.



Consecutivamente, se brindó un sentido homenaje a los trabajadores esenciales en la pandemia, como lo es el personal de Salud, Seguridad, cuerpo de Bomberos, entre otros. Por ello, una bailarina vestida de médica y un bailarín con atuendo de policía danzaron sobre el escenario mientras, el médico cardiólogo y director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, recitaba versos referentes a dicha situación vivida.



Estuvo encargado de la música al médico Alejandro Benigno “Tato” Ramírez, en la letra al doctor Julio Vallejos (cardiólogo), al médico Oscar Carmañola, al doctor Ricardo Simeone (psiquiatra), y a María del Rosario Escobar (licenciada en Quinesiología), quien les cantaba en el Hospital de Campaña a los enfermos.



“Cuando no entendíamos nada y se prendía fuego todo, los teníamos a ellos, esos trabajadores esenciales peleando contra un enemigo invisible, ellos estuvieron en la línea de fuego, porque vivimos una guerra”, fue una de las frases más destacadas por los locutores, junto a la que expresaba que “debemos de honrar a esos hombres y mujeres que dejaban a sus familias, con miedo y angustia, e iban a cumplir con su deber, ellos son héroes”.



Actuación en conjunto de la Sinfónica del Regimiento de Patricios y la Banda Música de la Policía de Corrientes



La Sinfónica del Regimiento de Patricios “Tambor de Tacuarí” se hizo presente en el evento más destacado de Chamamé de todo el país, junto a la Banda de Música de la Policía de Corrientes “Cazadores Correntinos” en donde ejecutaron en conjunto, sobre el escenario del Anfiteatro Cocomarola, melodías chamameceras.



Ambas Bandas rindieron homenaje a los Ex Combatientes de Malvinas como a los caídos en guerra, asentando con un fuerte tono que “las Malvinas son y serán Argentinas, viva la Patria”, y ejecutando la Marcha de las Malvinas.



Presencias



Estuvieron presentes el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap; el presidente del Instituto de Cultura de Chaco, Francisco Romero; y el director del Instituto Cardiológico, Julio Vallejos.