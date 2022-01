Ituzaingó: pidieron a industriales que cesen con los inicios de fuegos

Viernes, 14 de enero de 2022

Funcionarios del Gobierno de Corrientes junto al intendente Juan Pablo Valdés se reunieron con empresarios madereros y jefes comunales de la zona y les suplicaron que eviten iniciar focos ígneos. “Estamos en una situación crítica en toda la provincia”, remarcó la ministra Mariel Gabur.





Los incendios que se desatan diariamente a lo largo y ancho de la provincia mantiene preocupado y ocupado al Gobierno provincial para evitar que se continúen iniciando fuegos. Una de las tareas para impedirlos es la prevención y para ello desde el Ministerio de Industria realizan encuentros con empresarios madereros para solicitarles que no generen fuego. En ese marco, hoy se realizó una charla en Ituzaingó en la que se pidió a los industriales que comprendan la situación que se vive y porque “prender fuego es iniciar una catástrofe”.



En el Club Social y Deportivo Ituzaingó y con la presencia del intendente Juan Pablo Valdés, jefes comunales de localidades de la zona y de los ministros de Industria, Mariel Gabur, y de Coordinación y Planificación, Miguel Ángel Olivieri; el subsecretario de Industria de la Provincia, Antonio Barros Perkins; y la presidenta de la Asociación Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC), Paula Montenegro, entre otros, se hizo hincapié en el peligro que representa hacer fuego.



Los funcionarios provinciales instaron a los empresarios presentes a cesar en el inicio de fuegos porque el contexto de altas temperaturas y sequía generan un escenario propicio para que las llamas arrasen todo a su paso. Fauna, flora, vidas humanas y recursos materiales están en peligro ante los números focos ígneos a lo largo y ancho de la provincia.



La ministra Mariel Gabur expresó en su alocución que “por mandato del gobernador Gustavo Valdés estamos recorriendo la provincia para generar conciencia y cambios de hábitos”. La funcionaria explicó que la intención del Gobierno es “escucharlos para conocer de parte de ustedes la situación de los incendios en la ciudad y la zona. Pero también les queremos decir que los recursos de la provincia no van a ser suficientes nunca si no se cambia de actitud”, sostuvo.



Gabur destacó la labor de los bomberos voluntarios en el combate de los incendios. “Tenemos que saber que los bomberos tienen familias y se cansan, y no hacen diferencias y salen con lo que tienen a salvar propiedades privadas y los patrimonios de los correntinos”, dijo.



En referencia a los focos ígneos iniciados en aserraderos, la funcionaria comentó que “los dueños saben cuáles son sus puntos débiles, saben dónde no limpiaron bien, que existe un desperfecto eléctrico o iniciaron un fuego y saben que eso está latente. Por eso, les pido encarecidamente que en estos días pongan una guardia, inviertan en seguridad o incorporen una cuadrilla de manejo de fuego porque eso va a significar un beneficio para ustedes y toda la comunidad”.



Gabur explicó que las condiciones climáticas cambian año a año y “estamos ante una situación crítica en toda la provincia, por eso queremos generar conciencia de lo que nos pasa para pensar que tenemos que proyectar a futuro que debemos tener los recursos necesarios para afrontar estas situaciones. Debemos instalar esto porque antes no había grandes épocas de sequía pero ahora es diferente y se dan condiciones que empeoran el panorama”.



Este tipo de encuentros se seguirán realizando en otros municipios para continuar generando concientización en el manejo del fuego.