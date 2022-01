Messi y la recuperación post coronavirus: "Me llevó más tiempo del que pensaba" Viernes, 14 de enero de 2022 Tras los rumores que surgieron en Francia sobre su posible ausencia en el próximo partido del Paris Saint-Germain, Messi se expresó en las redes sociales, donde reconoció que "ya casi" se recuperó y está entrenándose para ponerse al 100%.



Lionel Messi rompió el silencio tras haberse recuperado del coronavirus, pero en el posteo que compartió a través de sus redes sociales explicó que le llevó "más tiempo del que pensaba" dejar atrás los problemas del Covid-19 y por eso podría retrasarse su regreso a las canchas.





"Ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha", aseguró esta tarde en un mensaje en sus redes, después de que se conociera la noticia de que tras regresar de Rosario luego del contagio del coronavirus, venía entrenándose de manera diferenciada y todavía no se había sumado a los trabajos generales del PSG.



Messi posteo covid antonela





El mensaje completo de Messi sobre su recuperación del coronavirus

"Buenas tardes! Como saben tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%, se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver. Gracias!!!", escribió Leo Messi en su Instagram, donde compartió una foto con Antonela.



Messi sigue entrenándose diferenciado en PSG y no estaría ante Brest

Tal como blanqueó a través de sus redes, a la Pulga le costó un poco más de lo pensado volver a trabajar a la par del plantel del Paris Saint-Germain y es prácticamente un hecho que tampoco podrá jugar este fin de semana, cuando los parisinos reciban el sábado a las 17 al Brest, en el Parque de los Príncipes.







Messi, en duda para los próximos partidos de la Selección Argentina

Más allá de la situación particular que está viviendo Leo en estos días, al ponerse a punto tras haber dejado atrás su contagio de Covid-19 con algunas secuelas físicas, la idea del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni era que el 10 descansara en esta doble fecha de fin de enero y principio de febrero, con la Selección Argentina ya clasificada a Qatar 2022. Sin embargo, la Pulga integra un lugar en la lista de reservados de la Albiceleste y la decisión final será tomada -a priori- en los últimos días antes del viaje de los jugadores de Europa hacia Buenos Aires.