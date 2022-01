La Provincia premió a los ganadores del programa Teko 3.0 Viernes, 14 de enero de 2022 La iniciativa tiene como objetivo promover la sana competencia, la educación y el desarrollo social mediante la incursión de una propuesta de juegos electrónicos, como por ejemplo Call Of Duty, Free Fire, LoL, entre otros.



Los deportes electrónicos (E-Sports), competencias de videojuegos que vienen ganando popularidad en el mundo, son la temática del programa Teko 3.0 desarrollado por el Gobierno provincial. Este jueves se entregaron los premios a los ganadores de la última edición, con importante participación de jóvenes de distintas localidades.



La iniciativa tiene como objetivo promover la sana competencia, la educación y el desarrollo social mediante la incursión de una propuesta de juegos electrónicos, como por ejemplo Call Of Duty, Free Fire, LoL, entre otros. Así, gran cantidad de correntinos mostraron sus destrezas digitales compitiendo en equipos y de forma individual.



Mauricio Zacarías, coordinador del Teko 3.0, puso de relieve que esta edición tuvo como particularidad una importante presencia de jugadores del interior provincial, lo que “habla a las claras que la idea prende no solo en la Capital”.



El Teko 3.0 también apunta a capacitar a los jóvenes en los deportes electrónicos, enfatizando que para muchos puede representar una fuente de ingresos, siendo un modo de trabajo y compitiendo en importantes torneos profesionales.



Santiago Salinas, ganador de la categoría Call Of Duty Warzone, contó que el programa sirve para dar visibilidad a muchos correntinos con talento y que merecen reconocimiento. En su caso, juega desde pequeño y en los últimos años ganó notoriedad al transmitir sus partidas en su canal de Twitch.



Para participar del Teko 3.0, los interesados se pueden inscribir y recabar mayores datos en las redes sociales del programa. “Este año el mismo cobrará nuevo impulso, representa todo un desafío para ir avanzando con nuestras propuestas electrónicas”, declaró Zacarías, anunciando que este viernes 14 se entregarán los premios de la “División Aire”, realizada en noviembre pasado.



Los ganadores por equipos fueron:



-League of Legends:



1° puesto: Lol Champagne de Goya. Premio: teclado Redragonkumara K552 más mouse Redragon Storm Elite



2° puesto: Les Chikens de Paso de los Libres. Premio: mouse HyperX Pulsefire más Pad HyperX Speed Fury



3° puesto: Skate Team. Premio: Auriculares Redragon Pandora



-Free Fire:



1° puesto: Juan Ávalos de Goya. Premio: celular Xiaomi Redmi Note 10



2° puesto: Lucas Almirón. Premio: auricular Xiaomi mi airdots pro



3° puesto: Ángel Pedrozo de Santa Lucía. Premio: reloj Xiaomi mi Smart band 5



-Call Of Duty: Warzone:



1° puesto: Santiago Salinas. Premio: Playstation 4 más joystick



2° puesto: Agustín Cáceres. Premio: Tablet Samsung Tab A7



3° puesto: Juan Flores. Premio: auricular Redragon Pandora