Once localidades afectadas y familias evacuadas por los incendios en el interior Jueves, 13 de enero de 2022 Hubo fuego en pastizales y campos. Las autoridades recuerdan la prohibición de quemas.

Evacuaron a cuatro familias por incendios forestales en Tapebicuá. En total fueron un estimado de once las comunas que sufrieron el avance de las llamas ayer y se volvieron a prender los Esteros del Iberá. El avión hidrante con base en Mercedes que debería socorrer a la zona del noreste de Corrientes está inactivo porque los pilotos tienen coronavirus.



“Desde el mediodía estuvimos trabajando en Tapebicuá. Hubo riesgos de vivienda y personas evacuadas a fin de evitar complicaciones. Pero todos están en buen estado de salud y volverán a sus domicilios”, admitió Orlando Bertoni, Jefe de Defensa Civil de la provincia.



En el operativo intervinieron personal del Priar, Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, Bompland, Forestal Argentina y el Municipio de la localidad.



Además, se incendió un cortinado de tacuaras en Santa Marta donde trabajaron bomberos de Caá Catí y personal de la Policía de Corrientes. El fuego también se controló pero no logró apagarse. Mientras en Paso de la Patria, Itatí y Berón de Estrada se incendiaron zonas de campos.



Según informó el funcionario, los Esteros del Iberá también volvieron a prenderse fuego en una región pero las llamas no avanzaron y lograron ser controladas.



Además, se registraron focos ígneos en los accesos por la ruta a Goya donde intervino personal de Lavalle y Santa Lucía, además del local. “En la zona de Yapeyú, Guaviraví, La Cruz y Alvear también hay incendios y a pesar del luto están todos trabajando”, aseguró Bertoni.



“Esos son los que registró nuestro satélite sensorial. Seguramente hay zonas donde no logró identificar o no fueron informados y aún así hay personal trabajando”, admitió.



“Les pedimos a la población evitar todo tipo de quemas. Es necesario entenderlo porque estamos en una alerta máxima por la sequía”, cerró el funcionario provincial.