Todo listo para el inicio de la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé

Jueves, 13 de enero de 2022

En la cuenta regresiva a la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé , 17ª del Mercosur y 1ª celebración mundial como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, funcionarios provinciales y municipales realizaron esta mañana una recorrida por el predio del Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”, que desde este viernes, albergará el evento máximo de dicho género musical, que exhibe nuestras raíces, tradiciones y cultura.







Como una muestra clara del trabajo conjunto Provincia – Municipio, recorrieron el Anfiteatro, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, el director de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, el viceintendente de la municipalidad de Corrientes, Eduardo Tassano, María Marta Vizcaíno, responsable de la logística del evento, al igual que la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, además de los respectivos equipos de trabajo de cada área.



En contacto con los medios de prensa, Gabriel Romero explicó que este año se trabaja con “una disposición de espacios diferente” debido a la pandemia, tanto para el público como para los trabajadores detrás de escena.



A la vez que especificó que el aforo será de entre 6.000 y 7.000 personas –el Anfiteatro tiene una capacidad total de 12.000-, señalando que hasta el momento se vendieron alrededor de 1500 entradas por noche, que se sumará a unos 400 acreditados y 1000 invitados.



Sobre los accesos al Anfiteatro, Romero precisó que serán tres, a la vez que quienes concurran a presenciar la Fiesta deberán presentar el pase sanitario (o PCR negativo en caso de extranjeros). Dentro del predio se armarán burbujas para mantener la distancia y se recomienda a los asistentes no compartir vasos y usar barbijo.



Para quienes no puedan asistir o “no se sientan seguros”, el Gobierno en conjunto con la Municipalidad instalará pantallas gigantes fuera del Anfiteatro, en la Costanera y los barrios San Gerónimo y 17 de Agosto. Además de una cobertura televisiva y de redes sociales.



Por su parte, tanto detrás del escenario como en los espacios de presencia se trabaja para garantizar la seguridad sanitaria de público, artistas y trabajadores.



Llegada de la Virgen Peregrina de Itatí



Este viernes 14 de enero, arribará en horas de la mañana a Casa de Gobierno la imagen de la Virgen Peregrina de Itatí, como parte del Desfile Naútico Chamamecero, en el marco de la celebración de la Fiesta.



Llegará por el río Paraná y el viernes 14 y sábado 15 de enero recorrerá también distintas instituciones de la ciudad de Corrientes que fueron protagonistas en la lucha contra la pandemia. Finalizará como es tradición en el escenario Osvaldo Sosa Cordero del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



Eduardo Sívori



A su turno, el responsable de la puesta en escena de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, destacó el trabajo en equipo entre la Provincia y el municipio capitalino, garantizando en tiempos de pandemia, el éxito de uno de los espectáculos más importantes en Latinoamérica sobre una expresión de raíz como lo es el chamamé, centrada en nuestra tradición e identidad una gran logística y técnica.



“Se trabajó muy bien, cumpliendo todos los protocolos de seguridad y no tengo dudas que será una de las mejores Fiestas”, dijo con énfasis Sívori y mencionó que “hemos invitados a todos los pueblos a que se unan simultáneamente a la celebración, desde sus lugares, con sus artistas, ya que el protagonismo es de la gente”.



“Queda demostrado que pese a las dificultades que plantea la pandemia por el Covid-19, se pueden hacer muy bien las cosas y garantizamos el normal desarrollo de la Fiesta”, concluyó Sívori.



Distribución de los accesos



A su vez, María Marta Vizcaíno, del área técnica del Instituto de Cultura y responsable de la logística de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé, explicó que en la oportunidad “la novedad necesaria en contexto de pandemia tiene que ver con la distribución de los accesos”. En ese sentido informó que serán 3 las entradas habilitadas para el público: por las calles Sarmiento, Patagonia y Santa Cruz.



También se contará con una entrada diferenciada para artistas, que será por el servicio de la calle Patagonia; y “sobre la calle lateral, contra el complejo deportivo, habrá una salida exclusiva que nosotros llamamos ´Corredor Sanitario´, solo para ambulancias, bomberos y Policía”, comentó.



Para finalizar aclaró que “usualmente se disponía solo de un acceso para público y otra más para invitados, pero esta vez van a ser 3, lo que nos conlleva a pensar que no vamos a tener aglomeración de personas, cuidando justamente distancias y esas cuestiones tan importantes”.