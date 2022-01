Cómo interviene el avión hidrante para apagar incendios en Corrientes

Miércoles, 12 de enero de 2022

Con base en el aeródromo Cañada Quiróz, cercano a la ciudad Capital, el avión hidrante contratado por el Gobierno de Corrientes se encuentra preparado para atender la demanda de toda la zona centro y norte de la provincia en materia de incendios forestales.



Está operativo hace una semana, tiempo en el que ya debió intervenir en las localidades de Loreto, Ramada Paso y Paso de la Patria con exitosos resultados, mediante certeros operativos conjuntos cielo-tierra con brigadistas, autobombas y bomberos, coordinando acciones para combatir el fuego en determinados puntos de zonas rurales y productivas.



La aeronave cuenta con una capacidad de almacenaje en su tanque para unos 2500 litros de agua que, por medio de la activación de apertura de una compuerta, se deja caer sobre su objetivo y el tiempo de reposición de su tanque nuevamente es de 15 minutos dependiendo de las distancias de las bases para volver a actuar sobre el incendio. En esta semana de utilización del avión hidrante contratado por la Provincia, se realizó la intervención con éxito en la extinción del fuego en las localidades de Paso de la Patria, Ramada Paso y Loreto.



El Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gustavo Valdés había anunciado sobre el final del 2021 la contratación de este avión hidrante y el mismo, se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Recursos Forestales y del Plan Provincial de Lucha contra el fuego.



León Cantero, socio propietario de Aeródromo Cañada Quiroz SRL y responsable técnico del avión hidrante con el que la Provincia actúa contra los incendios, declaró en el lugar a Información Pública que “el Gobierno de Corrientes le alquiló el mismo, a partir del 3 de enero hasta el mes de marzo”.



Asimismo, sobre el mecanismo y funciones del avión aclaró que “los fabricantes de los aviones de este tipo tienen que cumplir un protocolo que hace que los aviones sean de combate contra incendios, que es desalojar por la compuerta especial de lanzamiento 1.000 litros por segundos”.



En este punto, Cantero puntualizó que “el fabricante en diseño, que es de industria polaca, lo fabricó de esa manera, 1.000 litros por segundos es la capacidad de descarga del avión, y 2.500 litros es la capacidad de carga” lo que significa que “en dos segundos y medio desaloja la carga completa sobre el incendio”.



Con respecto a la secuencia de lanzamiento de la carga de agua Cantero puso de relieve que “en un incendio, más cuando es de bosque implantado, tiene que ser no mayor de 15 minutos”, y argumentó que esto se debe a que “si se demora más de este intervalo entre cada lanzamiento ya no es eficaz porque el fuego rodea el lanzamiento y continúa expandiéndose, más en esta época que hay excesivo viento poca humedad y mucho combustible para quemarse”.



Además, Cantero destacó que “cuando se recibe la denuncia del incendio forestal de Defensa Civil o de los bomberos, cuenta con la pista más próxima, ahí está un sachet o acoplado con agua”, y añadió que "el avión aterriza, se abastece y tiene un equipo de carga de tres pulgadas de diámetro y una capacidad de carga de mil litros por minutos”.



“El reabastecimiento del lanzamiento se hace al cuarto o quinto lanzamiento, para rever la estrategia a seguir, porque muchas veces debe ser cambiada, el fuego es un enemigo muy difícil de combatir, pueden ocasionarse accidentes”, señaló Cantero.



Sobre el trabajo mancomunado con los diferentes sectores involucrados, el propietario de la aeronave sostuvo que “el avión es una herramienta muy eficaz, pero no hace todo el trabajo, depende de otros grupos, herramientas, para lograr su objetivo, principalmente de los brigadistas, bomberos forestales, que trabajan por tierra y de los camiones forestales”.



Por otra parte, Cantero remarcó que el avión actuó contra diferentes focos de incendios en Paso de la Patria, Ramada Paso, y Loreto. El dueño del avión consideró que la actuación más relevante fue en Loreto ya que “el avión tuvo que desplazarse con todo su equipo completo, incluyendo combustible, aceite y personal técnico”.



Por último, León Cantero destacó que “el avión cuenta con una compuerta multipropósito para incendios de pastizales o llamas de altura de una persona”.