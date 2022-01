Arandú Beleza no formará parte de los Carnavales Oficiales 2022 Martes, 11 de enero de 2022 La comparsa decidió suspender su participación. Afirmaron que las condiciones impuestas por el organizador "son imposibles de aceptar".

Con gran tristeza, la familia verde y blanca informó que no participará en los carnavales correntinos 2022.



Mediante un comunicado, la comparsa Arandú Beleza confirmó que no firmó el contrato con la empresa organizadora para participar en la fiesta de Momo. Los motivos tienen que ver con las condiciones que impone el organizador.



Comunicado

"A 30 días del carnaval, Arandú no firmó el convenio de participación. Las condiciones que pretende imponer el organizador y, avalado por el municipio, son imposibles de aceptar. Es la razón por la que no se iniciaron los ensayos", detallaron.



"Hasta hace apenas 48 horas, el 80 % del carnaval no participaba, de repente, en el fin de semana, pareciera que los demás dirigentes cambiaron de pensamiento. Para Arandú, no cambió nada. Las condiciones ante la eventualidad de una nueva crisis sanitaria y la responsabilidad que pretenden sea nuestra son inviables", fundamentaron.



"Significan a nuestro costo y riesgo la suspensión de la fiesta, quedando además atados al contrato hasta la siguiente edición, o más grave aún, que la comparsa quede diezmada y no pueda cumplir con su participación, con todas las sanciones que eso implica. Arandú no puede ser parte y tirar al abismo 17 años de existencia", explicaron, en lo referido a que la empresa pretende que las comparsas desfilen primero y luego reciban su pago, ante la eventual suspensión de los carnavales.





"Es por todo lo expuesto aquí que hemos tomado la dolorosa decisión de no participar de esta edición 2022. Lamentamos profundamente que el perverso sistema que hoy maneja el carnaval nos haya asfixiado hasta no tener más opción. Somos la comparsa del AXE, siempre fieles a nuestros principios y a nuestra esencia. Como las águilas, volamos por encima de las tormentas", finalizaron.



Víctor Turraca, uno de los grandes directores de escuela de samba, ahora en la comparsa Arandú, dijo a través de sus redes sociales: "Fin de un ciclo, gracias Arandú por todo, estos mensajes son los que duelen en el alma".