Sorteo Copa Liga Profesional 2022: cuándo se conocerá el fixture y cómo se juega

Martes, 11 de enero de 2022

Este martes se definirá el fixture del certamen local, que comenzaría el viernes 11 de febrero. Conocé cómo será el formato y lo que hay que saber.





El sorteo de la Copa Liga Profesional 2022 se llevará a cabo este martes 11 de enero, día en que comenzará a definirse la nueva temporada del fútbol argentino. Con los ascensos de Tigre y Barracas Central, conocé cuál será el formato del certamen, cuándo arranca, qué pasa con los promedios y todo lo que hay que saber.





En el evento estarán presentes el presidente de la Liga, Marcelo Tinelli, y también el mandamás de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Además, se espera que los dirigentes de los 28 equipos asistan, aunque algunos lo harán de manera presencial y otros vía Zoom.



Sorteo Copa Liga Profesional 2022: cómo ver EN VIVO y a qué hora es

El sorteo de la tercera edición del certamen -en la primera se consagró Colón y en 2020 lo hizo Boca- está pautado para realizarse a partir de las 15 en las oficinas ubicadas en Puerto Madero que pertenecen a la Liga Profesional de Fútbol.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que el mismo no será transmitido, pero se va a poder seguir el minuto a minuto en la web de TyCSports.com. Los resultados finales estarían previstos para las 15.30.





Cuándo arranca la Copa Liga Profesional 2022

Si bien todavía no se sabe con certeza, todo indica que habrá consenso y la Copa de la Liga Profesional se pondrá en marcha unos días después de lo previsto, es decir el fin de semana del viernes 11, sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de febrero.



De la única manera en que afectaría este cambio a la temporada es que entre la Copa de la Liga Profesional y la Liga Profesional habría solo un fin de semana de receso y no dos, como estaba previsto de arranque.



Copa Liga Profesional 2022: formato y cómo se juega



Los 28 participantes se dividirán en dos zonas de 14 clubes cada una y se enfrentarán todos contra todos. Para el sorteo de las zonas primero se fragmentarán los equipos por clásicos o emparejamientos para que integren distintos grupos. Por ejemplo, si Boca juega en la Zona A, River automáticamente irá a la Zona B. Resta definirse cómo se jugarán los clásicos.



Los mejores 4 de cada zona se clasificarán a la ronda eliminatoria que iniciará desde cuartos de final. Los dos mejores clasificados de cada grupo jugarán contra los que ocupen los puestos más bajos de la otra zona y las llaves serán a partido único, por lo que en caso de empate se definirá desde los doce pasos.



Otro punto importante a tener en cuenta es que en cuartos los duelos serán en el estadio del mejor clasificado, pero las semifinales y la final se llevarán a cabo en un estadio neutral.





Copa Liga Profesional 2022: vuelven los promedios



Para esta temporada del fútbol argentino regresarán los promedios ya que al final de la temporada habrá dos descensos a la Primera Nacional, luego de que los mismos quedaran aplazados durante dos años. En el recuento de los puntos hay que tener presente las campañas de la Superliga 2019/2020, Copa de la Superliga 2020 -solo se jugó un partido-, de la Copa de la Liga 2021, de la Liga Profesional 2021 y de los torneos de la temporada 2022.



Copa Liga Profesional 2022: cómo será la clasificación a las Copa Sudamericana y Libertadores



La Copa Liga Profesional entregará un boleto a la Copa Libertadores 2023, al igual que lo hará la Liga Profesional 2022 para el campeón del torneo. A su vez, el equipo que obtenga el certamen disputará el Trofeo de Campeones ante el ganador de la liga.





Todos los equipos que jugarán la Copa Liga Profesional 2022



Aldosivi

Argentinos Juniors

Arsenal

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Boca Juniors

Central Córdoba

Colón

Defensa y Justicia

Estudiantes

Gimnasia

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Lanús

Newell's

Patronato

Platense

Racing

River

Rosario Central

San Lorenzo

Sarmiento

Talleres

Tigre

Unión

Vélez