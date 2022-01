El cambio de postura con las renovaciones de Angileri y Rollheiser y qué dice Gallardo Martes, 11 de enero de 2022 La dirigencia del Millonario decidió dejar fuera de la pretemporada a los dos futbolistas hasta que no renueven sus vínculos y el Muñeco dio el aval.



Una noticia retumbó las arcas de River en las últimas horas y se debió a la drástica decisión de dejar fuera de la pretemporada a Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, que por no renovar sus contratos, fueron víctimas del castigo que tuvo el aval del entrenador Marcelo Gallardo.







Gran parte del plantel del Millonario ya está en San Martín de los Andes para hacer los trabajos de pretemporada, pero algunos de ellos atraviesan una dura etapa por el Covid-19 y otros, como Angileri y Rollheiser, no podrán entrenarse con los compañeros hasta no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo. De la mano de Jorge Brito y compañía, la nueva dirigencia comienza a establecer diferencias con la anterior gestión que duró ocho años, la encabezada por Rodolfo D'Onofrio.



A diferencia del gobierno pasado en el club donde abundaron los casos de futbolistas que marcharon libres, en los primeros meses de Brito al mando se pudo apreciar un cambio de postura, algo que a los dos futbolistas afectados les sorprendió mucho, además de que consideran el hecho como una injusticia.





La situación de Angileri y Rollheiser en River

Angileri ya había advertido que iba a esperar a escuchar ofertas hasta el último día de enero, cuando finaliza el mercado de pases. Su intención es clara: emigrar a Europa. Sin embargo, al no arrancar la pretemporada, las chances de una salida son menores teniendo en cuenta que, por ahora, está fuera de actividad. Además, el entorno del jugador argumentó que recibió diversas propuestas con el correr de los meses y River no aceptó ninguna. Pero desde el club se excusan en que no llegó nada que los convenza para desprenderse del lateral izquierdo.



Mientras tanto, Rollheiser continúa con las conversaciones para lograr una propuesta superadora que, hasta el momento, parece lejana.





La posición de Gallardo sobre los casos de Angileri y Rollheiser



Marcelo Gallardo ha sido clave en varias oportunidades con respecto a lo que es una mejora de la economía de los futbolistas. Muchas veces él mismo se acercó a hablar con los dirigentes con tal de que hagan un esfuerzo para retener a ciertos jugadores. Sin embargo, en este caso el Muñeco acompañó la decisión de los dirigentes y no se opuso en ningún sentido. En parte, se cree que tomó este lugar porque cree que tiene jugadores que pueden funcionar muy bien en los puestos que dejan Angileri y Rollheiser y que el buen funcionamiento puede producirse de todas formas.