El Iberá fue elegido entre los destinos recomendados por The New York Times Martes, 11 de enero de 2022 Los Esteros del Iberá figuran en el top 10 del ranking de la lista anual de destinos para viajeros que propone el “New York Times”. Si bien ya ha sido mencionado en otras oportunidades, este año se encuentra en el puesto número 6 de este prestigioso periódico. El Gobierno Provincial, junto con el sector público y privado celebra este reconocimiento, ya que entiende al turismo como un eje fundamental en el desarrollo de las comunidades.



El diario norteamericano se hizo eco del trabajo articulado que se realiza desde el Gobierno de Corrientes, a través del Comité Iberá en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina y los municipios que integran el Gran Parque Iberá. La dotación de infraestructura en el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, como así también la reintroducción de especies y capacitación continua de los actores que forman parte del sector turístico, ubicaron al destino en el mapa nacional e internacional a la hora de elegir una experiencia de naturaleza.







Al respecto, el ministro de Turismo Sebastián Slobayen sostuvo que se continuará trabajando con esta visión integradora, “desde el Estado se brindarán las herramientas necesarias para seguir potenciando a los Esteros del Iberá, de manera mancomunada con los prestadores de servicios de cada uno de los portales de acceso, como así también las Cámaras y Asociaciones, con el objetivo de que Corrientes sea la provincia en donde los turistas disfruten del mejor ecoturismo de la región”, afirmó.







Producción de naturaleza para el desarrollo turístico



En el interior de la Reserva Natural Iberá de 1 millón 300 mil hectáreas se ubica el Gran Parque Iberá con una superficie de 768.000 hectáreas, el Gran Parque Iberá está conformado por las 600.000 hectáreas del Parque Provincial Iberá más las 168.000 hectáreas del Parque Nacional Iberá, donadas por la Fundación Rewilding Argentina (antes The Conservation Land Trust) para disfrute de todos los correntinos y como motor económico de 20 municipios de forma directa e indirecta, a partir de la producción de naturaleza y vida silvestre.







Dentro del Gran Parque se pueden realizar travesías en kayaks, paseos en lancha, senderismos avistaje de aves con guías especializados, cabalgatas, safaris nocturnos y también disfrutar de la exquisita gastronomía local de la mano de la Red de Cocineros del Iberá y conocer nuestra cultura e historia con los Artesanos del Iberá. Los portales que lo integran son: San Nicolás, Carambola, Cambyretá, Laguna Iberá, Uguay, Galarza, Rio Corriente, San Antonio y Parque Nacional Mburucuyá.



Para más información, dirigirse a: https://parqueibera.gob.ar/ y https://corrientes.tur.ar/