Intensa labor de distintos organismos para sofocar incendios en Capital e interior

Martes, 11 de enero de 2022

Por estos días con una nueva ola de calor en todo el país, los múltiples focos de incendios forestales y rurales continúan sucediendo tanto en esta Capital como en el interior correntino.





En consecuencia, el Gobierno provincial a través de la Dirección de Defensa Civil coordina el intenso trabajo que vienen desarrollando las distintas dotaciones de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Corrientes, como así también guardaparques en el caso de reservas naturales, para sofocar el fuego y evitar la menor cantidad de daños. Cabe resaltar al respecto que el avión hidrante que incorporó la Provincia ya realizo sus primeros trabajos en Caá Catí y Loreto.



Para brindar un estado de situación, el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, contó a Información Pública que “los focos más importantes que tuvimos en los últimos días fue en Paso de los Libres, y el de Colonia Carlos Pellegrini”. Informó que lo que ocurrió en la primera ciudad fue “una deforestación, arroyo de por medio, y que el fuego pudo ser sofocado luego de un trabajo de 24 horas para apagar las llamas por parte de bomberos locales y de la Brigada de Incendios Forestales de Parques Nacionales”.”.



En cuanto a los incendios de Colonia Carlos Pellegrini, Márquez sostuvo que “fue un incendio que se produjo aparentemente por una quema de basura, que abarcó una lonja de esteros entre la laguna y tierra firme”, y agregó que el mismo comenzó el fin de semana, prolongándose hasta este lunes, afirmando que está controlado. Indicó que trabajaron en radicar las llamas trabajadores de Parque Provincial y de Parque Nacional, que apoyó con dos autobombas (Provincial), una brigada contra incendios (Nacional), además colaboraron voluntarios de Colonia Pellegrini y la Policía de la Provincia.



Trabajo mancomunado



Sobre la coordinación de diferentes organismos mancomunados, el funcionario provincial resaltó que “la coordinación de los Bomberos Voluntarios comienza con Defensa Civil, y las distintas regiones de Bomberos Voluntarios”, y añadió que esto se debe “porque el coordinador o Jefe de Cuarteles de Bomberos tiene la capacidad de convocar a cuarteles de la región en apoyo a siniestros importantes como en el incendio de Caá Catí, donde trabajaron dotaciones de Santa Rosa, Concepción y Saladas”.



Por otra parte, explicó que en el sector de los Esteros del Iberá por cuestiones de jurisdicción, la Dirección de Parques, ya sean nacionales o provinciales, trabaja pero en forma conjunta, y esto también depende del evento. En este punto se detuvo para poner como ejemplo a Mburucuyá, “que vienen trabajando en forma conjunta las brigadas del Parque Nacional y los Bomberos Voluntarios de la localidad cuando el siniestro es dentro del parque o peligra el mismo”.



Avión hidrante



Respecto al avión hidrante con el que cuenta la Provincia para apagar diferentes focos de incendios, el director de Defensa Civil sostuvo que “el avión ya realizó trabajos en Caá Catí y en la zona de Loreto”. Recordó que “es coordinado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de la Producción, y dónde se lo necesita se lo convoca”.



Sobre las características del avión, manifestó que “es muy ágil en vuelo, lo que permite también que se descargue fácilmente y rápidamente en tierra: basta con tener un sachet de agua para poder cargar el avión”, y agregó que “la recarga se hace en la pista más cercana al fuego, de lo cual se encarga de manejar el Plan Provincial, todo depende de eso, la pista que tienen ya está armado con un tanque australiano con autobomba”.



Por último, sobre la coordinación en Capital y teniendo en cuenta los recursos disponibles y las características de zona urbana, manifestó que “la principal ciudad de la Provincia cuenta con dos cuerpos de bomberos: Bomberos Voluntarios y el Cuerpo de Bomberos Oficiales de la Policía de Corrientes”. Estos último “tienen otro tipo de entrenamiento, otro tipo de capacitación, con profesionales en la materia, técnicos en Seguridad, profesionales certificados en rescatistas, entre otros” resaltó.



Incendio en el barrio Merceditas de Capital



El Comandante en Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capital, Daniel Bertorello, explicó a Información Pública en el lugar, acerca del incendio activo por estas horas en el barrio Merceditas-Collantes. Comentó que “tuvo inicio en los pastizales, muy próximo a una vivienda y que se pudo contener en el límite” y agregó que “nos queda todavía varios focos en el centro, pero no hay ningún riesgo de peligro porque es únicamente pasto”.



Manifestó que “en el transcurso del día tuvimos varios incendios de pastizales, uno acá por Merceditas en donde se ubica el Complejo de Empleados de Comercio, una vivienda y basurales” y reveló que “en los últimos días, la situación estuvo muy agitada porque en algunos días tuvimos entre 12 y 13 intervenciones y que no bajamos de 8 incendios diarios”.



El trabajo de bomberos



Al detallar sobre los pasos y procedimiento que realiza un bombero a diario en estas circunstancias de incendio, el Comandante manifestó que “tenemos una guardia las 24 horas y que cuando sale una guardia ante una urgencia queda otra segunda dotación en el Cuartel por si se necesita apoyo o por si se suscita otro incendio”.



Sobre la coordinación con las áreas de Gobierno, de la Policía y de los Bomberos, el Comandante explicó que “con los bomberos de la Policía de Corrientes nos llevamos muy bien, en la coordinación con personal, con equipamiento, lo compartimos en conjunto, en esta ocasión me quedé sin abastecimiento de agua y ellos me abastecen” y añadió que “con la Policía de Corrientes, siempre trabajamos en conjunto con el Cuartel Central y los destacamentos y que son excelentes profesionales en este tema”.



Por último, Bertorello pidió a la sociedad que colabore solicitando que “no prendan fuego, ya que en el 99% de los incendios está involucrado un hombre, por eso reiteró que no quemen basura porque dañamos con estas acciones el ecosistema, la flora y contaminamos todo el ambiente” concluyó.