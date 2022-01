Bomberos trabajan con un vehículo prestado, pero precisan una autobomba Viernes, 07 de enero de 2022 El rodado adaptado como móvil para sofocar incendios se averió varias veces y ahora ya no podrían repararlo. Ayer fueron a cumplir su tarea voluntaria con un camioneta que les facilitó provisoriamente el Municipio.





Los inconvenientes datan de dos meses atrás, pero se agudizaron cuando les comunicaron que no pueden reparar la camioneta que usaban para extinguir incendios o llevar agua potable a pobladores de las áreas rurales. Esta situación tiene como protagonista a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Miguel, que ahora está usando un vehículo que le prestó la Municipalidad y con el cual, precisamente ayer a la tarde, fueron a la vera de la ruta 118 para tratar de apagar las llamas que estaban consumiendo pastizales.



Las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones abundantes son factores que contribuyen a que los focos ígneos se extiendan más rápido.



Por eso, desde los diferentes cuarteles, Municipios y organismos provinciales insisten en que es vital no quemar basura, tirar colillas de cigarrillos a la vera de la ruta.



En este contexto, los bomberos de San Miguel hace 15 días no tienen vehículo propio.



"Desde 2017 teníamos una camioneta 4 x 4 que en la cajuela le sumamos un tanque. Así quedó adaptada para combatir incendios. Pero entre idas y vueltas, el último bimestre estuvo la mayor parte del tiempo en el taller. Y ahora nos dijeron que no la pueden reparar", comentó quien preside la asociación voluntaria, Nelson Aguirre.



Cuando recibieron esta noticia, la Municipalidad resolvió prestarles una camioneta para que puedan trasladarse y llevar agua. "Por ahora ellos no están necesitando con urgencia ese vehículo, pero no sé por cuánto tiempo más podremos tenerlo nosotros", acotó. Al mismo tiempo recordó que días atrás acudieron a dos incendios: uno forestal y otro de pastizales. En ambos casos -destacó- pidieron ayuda a los bomberos de Caá Catí.



Ayer, al cierre de esta edición, los voluntarios de San Miguel estaban tratando de extinguir las llamas que estaban consumiendo vegetación a la vera de la ruta 118, aproximadamente a 3 kilómetros de la localidad.



Servicio y edificación

Además de apagar incendios, los bomberos prestan otro servicio que es vital en zonas rurales: proveer agua potable a los pobladores. "En algunas zonas tienen su sistema de provisión, pero a veces tienen problemas, por ejemplo, con la bomba y entonces nosotros vamos a llevarle ese líquido que es vital", señaló Aguirre.



Por otra parte, comentó que están edificando su cuartel. Una obra que estimó "se avanzó el 50%". Para comprar los materiales rememoró que, entre otras actividades, realizaron un baile y una rifa.



Mientras, con el subsidio nacional que reciben de manera anual, compraron el equipamiento necesario para los voluntarios.



Pero "en el caso de la autobomba necesitamos que nos ayuden porque es una herramienta esencial y su costo es muy elevado. Realmente, nosotros no contamos con esa cantidad de recursos", concluyó Aguirre.