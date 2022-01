Proponen habilitar una línea gratuita para denunciar incendios ilegales

Viernes, 07 de enero de 2022

Jóvenes de la ONG ambiental manifestaron su preocupación por las quemas intencionales y propusieron una vía telefónica para alertar sobre esos casos.







Integrantes de la organización ambiental Correntinos contra el Cambio Climático pidieron a los ministerios de Producción y de Seguridad un informe sobre la magnitud de los incendios y la habilitación de una línea telefónica gratuita y anónima para denunciar quemas ilegales.



Nicolás Duarte, referente de la ONG, recordó que "en 2020 se quemaron 700.000 hectáreas en la provincia y no hubo un solo responsable. Nosotros creemos que no solo se trata de apagar los incendios, que es lo urgente, sino que además se sancione a los responsables que los provocan, ya que estos generan consecuencias muy duras en la flora y fauna local", opinó.



Así, solicitaron al Ministerio de Seguridad un protocolo de denuncias para la ciudadanía, así como un canal anónimo para canalizar los avisos, "considerando que muchas personas no se animan a realizar las denuncias correspondientes por tener algún tipo de vínculo con el potencial denunciado y esto evita que se pueda dar con las personas que incumplen con la ley de manejo de fuego", manifestaron desde la organización ambiental correntina.



Por otra parte, Correntinos contra el Cambio Climático hizo una presentación de pedido de informe al Ministerio de Producción, donde solicitaron "conocer la actividad que lleva adelante Consejo Provincial de Manejo del Fuego, tal como lo estipulan los artículos 43 y 45 de la Ley provincial 5590.





En el mismo sentido, solicitaron conocer el plan de prevención y vigilancia de incendios que debe llevar adelante la Dirección de Recursos Forestales de la Provincia de Corrientes y el presupuesto que se destina a la prevención y manejo del fuego".



Por otra parte, requirieron estadísticas a través de una nota firmada por vecinos, donde piden "conocer específica y detalladamente cuáles son las sanciones o multas que la autoridad de aplicación de la Ley 5590 estableció, de manera que se tenga conocimiento público sobre las sanciones que recaen a las personas que incumplan con la normativa vigente", requirieron, en este caso en una nota dirigida al Ministerio de la Producción.