Valdés no irá a la reunión convocada por el presidente Fernández Martes, 04 de enero de 2022 "La reunión a la que fuimos convocados se asemeja a una reunión política más que a una institucional de trabajo", expresó este lunes el gobernador Gustavo Valdés, en referencia al encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde se explicarán las conversaciones que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional.



Al igual que sus pares de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario de Corrientes expresó su rechazo a asistir a la ocasión, entendiendo que el ámbito adecuado para interiorizarse y debatir sobre el tema es el Congreso de la Nación y con la presencia de los jefes de los bloques opositores. No obstante, en un comunicado conjunto, los líderes de Juntos por el Cambio aseguraron que colaborarán en la búsqueda de acuerdos para resolver el endeudamiento argentino.



"Sostenemos la responsabilidad y colaboración con la posición del país frente a las negociaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional y expresaremos nuestra posición una vez conocido el contenido de las mismas", tuiteó Valdés este lunes a la tarde, tras mantener conversaciones al respecto con Morales, Suárez y Rodríguez Larreta.



Y agregó que "también, nos ponemos a disposición del Poder Ejecutivo para colaborar en la búsqueda de acuerdos de largo plazo que ayuden a resolver los recurrentes problemas de endeudamiento interno y externo que afectan al país y dificultan desde hace décadas nuestro crecimiento".



"Sin embargo, la reunión a la que fuimos convocados se asemeja a una reunión política más que a una institucional de trabajo y es en el Congreso Nacional donde debiera darse este debate, junto a los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio para interiorizarnos en las negociaciones", expresaron para anunciar que no asistirán al encuentro de este miércoles al cual fueron invitados los gobernadores, empresarios y sindicalistas.