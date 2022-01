Valdés aseguró que "Macri tiene chances" en 2023 y revalorizó a la UCR

Lunes, 03 de enero de 2022

Para el gobernador, el expresidente aún es "una figura fuerte" dentro de JxC. También destacó el crecimiento del radicalismo. Se refirió a las conversaciones con el FMI.





Gustavo Valdés no sacó de la carrera por la Presidencia a Mauricio Macri. No obstante, destacó el crecimiento de la UCR de cara a 2023. Por otra parte, se refirió a las negociaciones del Gobierno nacional con el FMI. "Hay que acompañar la reestructuración", señaló.



En una entrevista con el diario La Nación, el gobernador se refirió a la situación del radicalismo nacional, de Juntos por el Cambio y la relación con el presidente Alberto Fernández. Uno de los principales desafíos para la UCR es lograr unidad para proponer un candidato o candidata presidenciable.



"Hace mucho tiempo que la UCR no crecía tanto y de golpe. Y había que resolver de alguna forma quién iba a conducir y administrar ese crecimiento. Es decir, reconocer quién tiene más posibilidades o poder interno. Yo decía que para lograrlo había que reducir los egos. Eso se fue logrando: vamos a tener una conducción en el partido y, ojalá, podamos tener una integración y mayor disciplina en el bloque para tener a todos los diputados juntos y podamos mostrar un radicalismo unido de cara a 2023", dijo el correntino en referencia a la interna del partido, la cual se resolvió con una lista de consenso. Por un lado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue designado presidente de la UCR nacional; por otro, Martín Lousteau integrará la mesa directiva como vicepresidente segundo.



El mandatario correntino no coincide con las críticas de ausencia de vocación de poder, tras la ruptura del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, al cual denominó "papelón", incluso más que la pelea entre Morales y Lousteau en la antesala de la definición de la conducción nacional en diciembre pasado. "El radicalismo está recobrando la vocación de poder. De alguna forma nos cansamos de perder a nivel nacional y ahora tenemos que recobrar esa vocación de estar juntos, para mostrar a la sociedad que podemos construir una alternativa de poder", expresó.



Previo a la asunción de diputados en el Congreso, el sector de Evolución, que responde al senador nacional porteño, se escindió del bloque de la UCR. La bancada la preside el cordobés Mario Negri, quien tiene el apoyo de Valdés.



"Eso termina desencantando a nuestro votante. Lo racional es que estemos juntos y que haya una conducción. Y entender que el que tiene más votos es el que debe conducir el bloque. Si no aceptás las reglas de juego, no tenés que estar en ese espacio político", opinó el gobernador de Corrientes en una entrevista con La Nación. Este recordó que, cuando fue diputado, aspiró a conducir la bancada, sin embargo no logró los números necesarios y, lejos de romper, decidió acompañar.



Para Valdés, el 2023 es promisorio de las aspiraciones de poder. "La gente está revalorizando al radicalismo como un partido capaz de gobernar", expresó al medio porteño.



Juntos

"Nos estamos preparando para mostrar nuestro proyecto político a la sociedad. Vamos a tener una sede común y a tratar de consensuar con economistas, técnicos y profesionales para la construcción de ese proyecto", dijo el titular del Ejecutivo provincial en relación con la mesa nacional de Juntos por el Cambio. La nueva conformación contuvo a los cuatro mandatarios del espacio político.



En el caso de Corrientes, la provincia será anfitriona de dirigentes de todo el país. El 18 de marzo será sede de la nueva mesa federal de la coalición opositora al gobierno de Alberto y de Cristina Fernández.



Al ser consultado por los liderazgos dentro del espacio, el correntino respondió: "No tenemos un liderazgo marcado, pero necesitamos un presidente. Seguramente, el próximo presidente va a tener un liderazgo importante en JxC. En una coalición es difícil tener un solo liderazgo cuando hay varios partidos que la integran. Necesitamos tener armonía y un diálogo permanente respecto de los temas".



Sobre las posibilidades de una nueva presentación del expresidente Mauricio Macri en la carrera hacia la Casa Rosada, expresó: "Macri todavía tiene chances volver a ser el presidente.



Tendrá que definir él si quiere ser candidato o no y ver sus posibilidades, pero es uno de los nombres fuertes de Juntos por el Cambio".



Peronismo

Además, indicó la necesidad de incorporar a otros sectores, especialmente del peronismo federal. "Hoy tenemos una vocación de estar juntos y seguir incorporando a sectores de la sociedad. Es fundamental que sigamos convocando a ese peronismo federal, que realmente comparte nuestra visión de Argentina, como el espacio que encabeza Miguel Pichetto", manifestó.



Tampoco descartó la posibilidad de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aunque aclaró: "Depende de Schiaretti y del peronismo de Córdoba, pero nosotros tenemos que sumar a la mayoría de los que quieran incorporarse".



FMI

El gobernador también dedicó un párrafo a la convocatoria del Palacio de Hacienda para informar respecto de las negociaciones con el FMI. "Vamos a ver cuál es la postura del Fondo y qué es lo que va a dar conocer el gobierno. En base a lo que nos presenten, miraremos en qué consiste este acuerdo y ahí podremos tener una opinión. Hay que acompañar la reestructuración y ojalá al gobierno le vaya lo mejor posible", aseguró Valdés.