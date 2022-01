Se graduó la primera licenciada en Turismo de la UNNE

Lunes, 03 de enero de 2022

Alfonsina Benasulín defendió su tesis destinada a impulsar el rol de anfitriones turísticos de la ciudad. Obtuvo la calificación más alta.





Alfonsina Benasulín es la primera estudiante que finaliza la carrera creada en 2018 por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE. Defendió su tesina para la Licenciatura en Turismo y obtuvo un sobresaliente por su intervención titulada "Programa de concientización turística destinado a impulsar el rol de anfitrión turístico de la población local de la Ciudad de Corrientes". El trabajo estuvo dirigido por Mariana Balestrini.



"Justo cuando yo me recibí de técnica en Turismo en 2017, al año siguiente se abrió la licenciatura y me tuve que inscribir de nuevo para cursar. Por suerte no tuve que esperar mucho tiempo para poder hacer la carrera", contó Alfonsina, que comenzó la universidad en 2014 y terminó de cursar la licenciatura en 2020, en plena pandemia de covid-19.





"El último año fue todo bajo la modalidad virtual y eso fue un poco complicado porque tuvimos que adaptarnos, pero siempre estuvo la buena predisposición de todos los profesores para acompañarnos en el proceso y, sobre todo, cuando empezamos a escribir nuestras tesis", resaltó.



Sobre la carrera universitaria comentó que "la licenciatura fue un poco difícil porque era todo nuevo para todos. Nos tuvimos que ir adaptando y aprendiendo sobre la marcha muchas cosas".



Alfonsina nació en Neuquén, pero vive desde hace muchos años en Corrientes. Actualmente, tiene 26 años y si bien trabaja en una agencia de viajes, está abierta a otras oportunidades laborales.



"Espero que, con el título, se abran nuevas posibilidades, más orientadas al enfoque que tiene la licenciatura, ya sea en el sector público, para proyectos o planificación y también me interesa la hotelería, ya que nunca tuve la oportunidad de desempeñarme en esa área", señaló la egresada.



Quienes integraron el tribunal evaluador destacaron la importancia y aportes originales del trabajo.



El histórico acontecimiento de la primera graduada de la Licenciatura en Turismo fue realizado de manera presencial y transmitido por plataforma virtual.



Tesina

El trabajo final de Alfonsina estuvo enfocado en la creación de un proyecto de intervención que buscaba formular un programa de concientización turística en Corrientes. "En la investigación había descubierto que nunca se trabajó en esto y que hay casos de otros destinos que tuvieron éxito a partir de la puesta en marcha de este tipo de programas y por eso busqué implementarlo en la población local", informó.



Alfonsina destacó el apoyo y acompañamiento de su familia, profesores, compañeros y la facultad. "Agradezco que la UNNE haya abierto esta oportunidad. Había muchos compañeros que esperaron varios años para poder cursar la licenciatura", agregó.



Licenciatura



La Licenciatura en Turismo fue creada en 2018 sobre la base de la Tecnicatura y cuenta con la aprobación y validez nacional del Ministerio de Educación. Además, tiene un programa de avanzada enfocado al desarrollo turístico con una fuerte impronta en lo regional.



De esta manera la UNNE concreta un importante paso en la formación y profesionalización del sector y la actividad turística de la región.



A principios de diciembre, también defendieron sus tesinas de grado Marianela Pereyra Coutinho y Lucila Altamirano Barrenechea, quienes junto a Alfonsina se constituyen en las primeras graduadas 2021 de la nueva carrera.