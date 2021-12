Messi y Cristiano no están entre los 10 futbolistas más valiosos del mundo Viernes, 31 de diciembre de 2021 La compañía KPMG presentó un listado de los diez jugadores mejor cotizados con Erling Haaland en el primer puesto y sin el argentino y el portugués. Mirá cuál es el motivo de la ausencia de los dos cracks.



Al igual que todos los años, la consultora KPMG Football Benchmark realizó un estudio en el que reveló el Top 10 de los futbolistas más valiosos del mundo y lo más resonante de ese listado es que no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.



Además, jugadores como Robert Lewandowski o Neymar tampoco figuran entre los diez mejores, pero la ausencia de estas estrellas del fútbol se debe a que la compañía que realiza este ranking utiliza un algoritmo que incluye no sólo datos de rendimiento de cada uno, sino además posición, contrato y edad. Es por eso que los futbolistas que ya pasaron los 30 años no están en el listado.



Por otro lado, cabe resaltar que la gran sorpresa de este 2021 ha sido Erling Haaland, quien escaló a la primera posición con 142 millones de euros. Al noruego lo siguen Kylian Mbappé (128 millones), Phil Foden (117), Romelu Lukaku (116), Mohamed Salah (114), Trent Alexander-Arnold (113), Bruno Fernandes (112), Marcus Rashford (111), Harry Kane (110) y Jadon Sancho (110).



Top 10 jugadores más valiosos



La Ligue 1 de Messi, en el quinto puesto de las ligas más valiosas

En tanto, con respecto a las ligas más valiosas, la Premier League es la que domina con un total de 21,2 mil millones de euros. Detrás quedaron la Bundesliga, La Liga de España, la Serie A y la Ligue 1, esta última creció y eso se debe principalmente al fichaje de Messi.



Por otro lado, la Liga Profesional de Argentina decayó ya que perdió 13% de su valor y quedo en la posición 13, por debajo de la Superliga de Turquía, el Brasileirao y la Pro League de Bélgica.