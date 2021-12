Hospital de Campaña, un caso singular dentro de las respuestas sanitarias frente a la pandemia

Viernes, 31 de diciembre de 2021

Con más de un año y medio de funcionamiento, el Hospital de Campaña de Corrientes representó un caso singular en el país dentro de las respuestas en materia de infraestructura y servicios de salud para contener la pandemia de COVID-19, concentrando tres niveles de atención en un mismo establecimiento.





Así lo repasan profesionales de arquitectura hospitalaria en la última edición de la revista “ADNea” de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE.







La Revista “Arquitectura y Diseño del Nordeste Argentino – ADNea” es una publicación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE que abarca las distintas áreas académicas y campos temáticos de actuación de las carreras de la facultad, promoviendo además la participación de profesionales de toda la región.



En su última edición, Nº9, “ADNea” dedica un artículo y su portada al proyecto del Hospital de Campaña de la ciudad de Corrientes, como un caso emblemático entre las respuestas del sistema sanitario frente a la pandemia.



El artículo cuenta con la participación del Arq. Gustavo Gómez, Profesor Adjunto de “Arquitectura III” de la Unidad Pedagógica “B” de la FAU-UNNE, y responsable del Área de Proyectos de la Unidad de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes; y el Arq. Alan Michel Ortiz Almirón, egresado de la UNNE y profesional de la Unidad de Arquitectura Hospitalaria.



“El Hospital de Campaña realizado en la ciudad de Corrientes es un caso singular dentro de las respuestas dadas a estas situaciones de ampliación de capacidades implementados por los sistemas de salud, que entendemos merecen una mirada particular en su conformación como una alternativa válida, ya que combina los tres estadíos de la enfermedad en un solo equipamiento y centraliza la atención en un solo edificio en toda la provincia” sostienen los autores de la publicación.



Recuerdan que el éxito de la implementación de este hospital de campaña requirió, de su inclusión dentro una planificación estratégica y operativa racional de los recursos humanos, físicos y técnicos, con sincronización en las etapas de proyecto, construcción, logísticas de equipamientos, logísticas de servicios, organización de los recursos humanos y la capacitación del personal que estuvo afectado al nuevo equipamiento, más la integración de los distintos actores y sectores involucrados.



Explicaron que, ante la aparición de la pandemia, a nivel mundial los edificios de salud se vieron desbordados en su capacidad a raíz de los contagios masivos del COVID – 19 en todos los países afectados.



Las alternativas de ampliación de las capacidades de camas de atención fueron múltiples en los distintos estadios de la enfermedad, pasando de instalaciones de rápido montaje, ampliaciones de los hospitales existentes, ocupación de espacios de grandes luces como clubes deportivos o salones para predios feriales, entre otros.



En ese contexto, la provincia de Corrientes debió tomar decisiones que impliquen paliar el problema optando por diferentes soluciones para enfrentar esta problemática. Así se optó, como una de ellas, en la construcción de un Hospital de Campaña para tratamientos de pacientes afectados por el virus SARS-CoV2.



De esta forma, el Hospital de Campaña se diferenció por transformar en breve lapso de tiempo un edificio escolar en un centro de salud que concentró la atención de la enfermedad, con todos los estadíos de atención, algo que no se observó en el país.



En esa línea, los arquitectos Gómez y Ortiz Almirón repasan que el desafío fue reacondicionar y readecuar un establecimiento educativo construido en el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, para convertirlo en un edificio equipado para la salud, teniendo en cuenta no solo el equipamiento interno sino la infraestructura física del lugar y el contexto de su ubicación.



Detallaron que dentro de los pacientes infectados por Covid-19, se encuentran diferentes tipos de pacientes críticos, moderados y leves.



Los primeros, necesitan internación y respiración asistida, es decir una cama en terapia intensiva; los moderados requieren internación pudiendo llegar a necesitar respiración mecánica, mientras que los leves son aquellos casos febriles que necesitan observación y aislamiento.







ALTERNATIVAS IMPLEMENTADAS



En el país, las distintas provincias y el Estado Nacional optaron por construir hospitales de campañas, ampliar centros de salud existentes, reacondicionar para atención sanitaria lugares destinados a otros fines, entre otras acciones para fortalecer la capacidad del sistema de salud.



Frente a las distintas alternativas, en Corrientes se conformó un Comité de Crisis integrado por equipos técnicos, personal sanitario, de seguridad, funcionarios, etc. donde establecieron la necesidad de contar con un Hospital de Campaña Provincial, que centralice los casos de la Provincia en la ciudad de Corrientes.



Tras evaluar distintas localizaciones en la ciudad de Corrientes, el Comité de Crisis decidió finalmente por el reacondicionamiento del Hogar Escuela “presidente Juan Domingo Perón” ubicado estratégicamente en la intersección de la Avenida Independencia y Av. Artigas, con amplios accesos al predio, contando también con un estado edilicio en buen estado de conservación.



Con ese fin se convocaron a todos los organismos a realizar un proyecto de Reconversión del Hogar Escuela en un Hospital de Campaña, integrado por los Ministerios de Salud, de Obras Públicas, de Educación entre otros.



Es así que la Unidad de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio de Obras Publicas tuvo a su cargo la planificación y los proyectos de los nuevos espacios adaptados a la atención médica con un perfil netamente infectológico.



Se conformaron equipos técnicos de la Unidad de Arquitectura Hospitalaria, Técnicos de Empresas Constructoras, especialistas en sistemas informáticos, médicos, enfermeros, personal de servicio, especialistas en instalaciones eléctricas, de termo mecánica, de gases medicinales, entre otros. Solo así se alcanzaron los objetivos propuestos de tener listo las áreas necesarias para iniciar la ocupación con los pacientes.







DETALLES DEL HOSPITAL DE CORRIENTES



El Hospital de Campaña se proyectó en etapas de habilitación en función del surgimiento de casos en la provincia y en la capital de Corrientes. En una primera etapa se trabajó sobre el sector denominado “A”, al Oeste, ubicado sobre la Avenida Artigas.



En este sector se ubican las áreas de Terapia Intensiva con 120 camas con respiradores y monitores multiparamétricos, un Quirófano, una Sala de Partos, un área de Internación con 200 camas pudiendo elevar el número de camas si las necesidades lo requieran.



Se construyó un laboratorio, salas de tomografía, un sector de esterilización, farmacias, accesos y egresos con controles exhaustivos desde el punto de vista infectológico, áreas de apoyos médicos, áreas de personal, un centro de operaciones general con monitores digitales, servicios de cocina y limpieza centralizados, depósitos de insumos, instalaciones eléctricas, sanitarias, gases medicinales, líneas de corrientes débiles, redes informáticas y de video completamente nuevas.



Por otro lado, la ocupación del segundo sector denominado “B” se amplió hasta 320 camas, ubicando otras actividades relacionadas al Hospital como ser emergencias, área de médicos, áreas de internaciones para pacientes leves, áreas para pacientes post-covid, laboratorios, otra sala de tomografía, entre otros espacios necesarios. Está preparado para en caso de contingencia mayor albergar hasta la capacidad de 1.000 camas.



Así, la puesta en marcha del funcionamiento del Hospital de Campaña se inició en marzo del año 2020 y la inauguración se concretó en mayo de ese año.



Además de la distribución funcional, al edificio se lo ha previsto de las instalaciones necesarias que complementan a cada espacio para la realización de sus funciones, las mismas van desde instalaciones de agua fría y caliente en todo el edificio como instalaciones eléctricas, cloacales, incendios y no menos importante la instalación de gases medicinales ubicando el tanque de oxígeno cercano al área de emergencias.



Finalizado la primera etapa del hospital de campaña ya contaba con aproximadamente 180 camas hospitalarias para internación y 120 en lo que corresponde a la Terapia Intensiva siendo total de 300 iniciado su funcionamiento.



“El éxito de la implementación de este hospital de campaña ha requerido, de su inclusión dentro una planificación estratégica y operativa racional a los recursos, de una sincronización en las etapas de proyecto, construcción, logísticas de equipamientos, logísticas de servicios, organización de los recursos humanos y la capacitación del personal que está afectado al nuevo equipamiento, más la integración de los distintos actores y sectores involucrados” reiteran los Arq. Gómez y Ortiz Almirón.







DE HOSPITAL DE CAMPAÑA A HOSPITAL CON PERFIL MONOVALENTE



Los autores de la publicación destacan que la atención, diagnóstico y tratamiento a los pacientes de COVID como cuestiones básicas para el planteamiento en un primer momento del Hospital de Campaña “ha funcionado sin lugar a dudas”, pero a medida que se agregaban cada vez más complejidades al efector de salud podría considerarse que el propósito de la creación de un hospital de campaña fue variando hasta encontrarse en la actualidad con un Hospital con carácter de tipo Monovalente debido a ciertas cuestiones:



Por un lado, un hospital monovalente se caracteriza por atender una sola especialidad, siendo el caso de la Provincia de Corrientes, infecciones como el COVID. Para el futuro por un lado se pretende establecer un sector de atención post-covid mientras que por el otro un área de internación y cuidados necesarios según lo requiera, pero siempre para individuos que presenten síntomas de ciertas características compatibles a la del Hospital.



Además, la implantación donde se sitúa el Hospital de Campaña, con cercanía al hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, pero también a un predio ubicado detrás del mismo destinado al futuro Laboratorio Central de la Provincia y la ubicación dentro de vías rápidas como lo es la Av. 3 de abril, Av. Artigas y Av. Chacabuco, generan en el área un gran Polo de Salud que permite concentrar varios establecimientos de distintas funciones en materia sanitaria.



En tanto, la construcción de un nuevo establecimiento educativo en otro predio por parte del Gobierno de la provincia para restablecer el antiguo funcionamiento del colegio antes del acondicionamiento de la infraestructura para el Hospital de Campaña “Hogar Escuela” da una idea de la permanencia del Hospital a lo largo del tiempo, por lo que deja de tener las características de “campaña” que posee al ser instalaciones que se asientan y levantan en un cierto periodo.



Por último, se destaca que la conformación de un equipo (personal) caracterizado por una Dirección y distintas Unidades Funcionales, (jefes y subjefes) dentro del organigrama piramidal consolida un esquema de gestión sólido dentro de la estructura de un hospital.







“El futuro presenta diferentes visiones acerca del destino final de esta re-adecuación edilicia realizada de un edificio con fines educativos a otro con destino de prestación de salud. La carga de modificaciones funcionales e instalaciones de todo tipo, nos hace sostener que, hacia adelante mientras dure la pandemia, se mantendrá como un nuevo efector de salud de la provincia de Corrientes” finalizan los arquitectos Gustavo Gómez y Alan Michel Ortiz Almirón, autores de la publicación.