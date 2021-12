La 31ª Fiesta Nacional del Chamamé comienza a vivirse en distintos puntos de la ciudad

Viernes, 31 de diciembre de 2021

A partir del lunes 3 de enero, el chamamé sonará fuerte en cada rincón de Corrientes. Distintos artistas llevarán su música y ballet chamameceros deleitarán con su danza con el propósito de que nadie se quede afuera de la gran celebración.





De esta manera, se comenzará a vivir a pleno la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé, 17ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y 1ª Celebración Mundial, desembarcando en hospitales, comedores, geriátricos y contextos de encierro. Están previstas también las clásicas serenatas frente al río, las retretas chamameceras en diferentes espacios públicos de la Capital, “La enchamigada” (intervenciones con ballets en las plazas) y el desfile internacional de fuelles.



El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, apuesta nuevamente al “Chamamé con todos”, las serenatas frente al río y las retretas chamameceras para que la Fiesta Grande incluya a todos y se disfrute en todos lados.



“Hace varios años venimos trabajando con la idea de que toda la ciudad se vista de chamamé. Actividades en los distintos museos, acciones solidarias y conciertos en diferentes lugares será la modalidad. La Capital correntina adhiere a la Fiesta de diferentes maneras, y estamos realmente muy felices que así sea”, remarcó el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero.



Además, agradeció el acompañamiento de los artistas que ya confirmaron su participación y los que se irán sumando en los próximos días.



“Buscamos que ningún correntino se quede afuera de esta celebración, incluyendo a las personas que por algún motivo no pueden acercarse a las distintas actividades y propuestas que forman parte de la Fiesta. Consideramos que el chamamé nos cura de todo, nos anima, da alegría y fortaleza, es un momento de festejo y como en la mesa familiar, no queremos que nadie falte”, destacó, por su parte, el director de la Fiesta, Eduardo Sívori.



PROGRAMACIÓN



CHAMAMÉ CON TODOS



LUNES 3 DE ENERO:



Hospital de Campaña – 10 hs.



- La Pilarcita



MARTES 4:



Hospital Llano – 10 hs.



- Toty Montiel y su grupo Renovación



MIÉRCOLES 5:



Residencia El Litoral - 10 hs



- Viky Sánchez



- Melody Ozuna



JUEVES 6:



Hospital Pediátrico – 10hs.



- Adolfo Alegre



- Florencia de Pompert



- Jorgelina Espíndola



- Coro Infantil “Pomberitos Cantores”







VIERNES 7:



Hospital Vidal – 10 hs.



- Silvina Escalante



- Nendivei



SÁBADO 8:



Instituto Pelletier – 10 hs.



- Susy de Pompert



- Tono Benítez y los criollos de Corrientes



DOMINGO 9:



Unidad Penal N°1 – 10 hs.



- Tono Benítez y los criollos de Corrientes



LUNES 10:



Geriátrico Nuevo Horizonte – 10 hs



- Los Hijos de los Barrios



MARTES 11:



Hospital Escuela – 10 hs



- Alfredo Monzón



- Sofía Morales



- Pablo Delvalle



MIÉRCOLES 12:



Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís – 10 hs.



- Mirian Asuad



- Melody Ozuna



- Pablo Delvalle



CHAMAMÉ CON TODOS EN MERENDEROS DE LA CIUDAD:



VIERNES 7 – 11 HS:



Comedor Pequeño Pony



B° laguna Brava - C. 6 de Mayo y Mocito Acuña.



VIERNES 14 – 11 HS:



Comedor Paranacito



B° Río Paraná, Alta Gracia y Cabo de Hornos



VIERNES 21– 11 HS:



Comedor Santa Teresita



B° Santa Teresita - Castelli 2082



*** *** ***



SERENATA FRENTE AL RIÓ:



MIÉRCOLES 5: Costanera Sur – 20 hs



- Mirian Asuad



- Máximo Benítez



- Agustín Monzón & Sergio Cabrera Grupo



- Ramiro Minich



VIERNES 7: Punta Tacuara – 21 hs.



- Viky Sánchez



- Grupo Irundy



- Juan Pablo Barberán



- Toty Montiel y su grupo Renovación



*** *** ***



RETRETAS CHAMAMECERAS:



LUNES 3 DE ENERO:



Banda de la Policía de Corrientes – Plaza Cabral/ 20 hs.



DOMINGO 9:



Banda del Servicio Penitenciario – Costanera Sur/ 21 hs.



*** *** ***



“LA ENCHAMIGADA” (intervenciones con ballets en las plazas)



MARTES 4 DE ENERO:



Plaza 25 de mayo – 19 hs



JUEVES 6:



Plaza Libertad – 19 hs



LUNES 10



Intervención de hip hop chamamecero – Plaza Cabral 19 hs



MARTES 11: 20 hs.



Plaza La Cruz



*** *** ***



DESFILE INTERNACIONAL DE FUELLES:



JUEVES 13:



Desde la Plaza Vera hacia la Cabral (por la peatonal Junín) – 19 hs