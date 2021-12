Valdés suscribió el Consenso Fiscal 2022 y ratificó su compromiso de no aumentar impuestos Martes, 28 de diciembre de 2021 El gobernador Gustavo Valdés suscribió en la Casa Rosada con gobernadores de todo el país y el presidente Alberto Fernández, el Consenso Fiscal 2022, un acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para favorecer el crecimiento equilibrado en toda la Argentina.



Como lo adelantara previamente ante consultas periodísticas, el mandatario correntino ratificó luego que su adhesión no implicará en la provincia el aumento de impuestos que “afecten ni nuestro desarrollo ni la búsqueda de inversiones”.



“Suscribimos el Consenso Fiscal 2021 al tiempo que asumimos un firme compromiso: en Corrientes NO aumentaremos los impuestos que afecten ni nuestro desarrollo ni la búsqueda de inversiones. Somos y seguiremos siendo la provincia con menor presión fiscal del país”, tuiteó Valdés desde Buenos Aires, minutos después de rubricar el acuerdo, dejando en claro que Corrientes continuará con su política de generar las condiciones de competitividad necesarias para que se radiquen empresas en su territorio y generen empleo de calidad.



En este sentido, el mandatario provincial aclaró: "Queremos que las empresas elijan Corrientes para establecerse, por lo que seguiremos con la alícuota de 2,9% de Ingresos Brutos y tasa cero a la radicación industrial." Asimismo, agregó que "también nos oponemos al Impuesto a la Herencia: es innecesario, en este contexto, crear o incrementar tasas."



Los gobernadores firmaron este documento pasadas las 17 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada con la presencia del Presidente de la Nación; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.



Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.



Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.



Cabe señalar que el nuevo consenso busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país.