Aplicarán la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido el intervalo de 4 meses Lunes, 27 de diciembre de 2021 La medida se da con el objeto de ofrecer la máxima protección a quienes presentan mayor riesgo de exposición y enfermedad grave. Inicia hoy y es por terminación de DNI en el Club Sportivo y en el Ex Comedor de la UNNE.



El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, a través de la Dirección de Inmunizaciones aplicará desde hoy la dosis de refuerzo a personas de 60 años o más y personal de salud que hayan cumplido el intervalo de 4 meses de haber completado su esquema inicial. La medida fue consensuada con las 24 jurisdicciones.



Desde el Ministerio de Salud de la Nación comunicaron que esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos sino a ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y riesgo. Es muy importante sostener los cuidados y las recomendaciones vigentes.



Punto de vacunación



Esta semana, se disponen dos puntos para la aplicación de dosis de refuerzo: en el Club Sportivo (9 de julio 741) y en el Ex comedor de la UNNE (Belgrano 1045) de lunes a jueves de 8 a 12 y 14 a 18, por terminación de DNI.



Concurrir con DNI y libreta de vacunación. En caso de personal de salud deberá presentar certificación que avale su condición.



La próxima semana se continuará con la aplicación de dosis de refuerzo.