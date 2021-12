Valdés firmará el Consenso Fiscal y no hará cambios impositivos Lunes, 27 de diciembre de 2021 "No vamos a modificar la estructura impositiva", aseguró el gobernador. También se refirió al acuerdo con el FMI y la coparticipación.

El gobernador Gustavo Valdés viajará hoy a Buenos Aires para participar junto a sus pares y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la rúbrica del Consenso Fiscal. "No vamos a modificar nuestra estructura fiscal porque tratamos de ser competitivos", dijo el mandatario ayer respecto de la posibilidad que habilitará el documento de elevar la alícuota. Por otra parte, el mandatario señaló que es razonable un acuerdo con el FMI, pero la Nación debe exponer un programa económico y productivo.



Los mandatarios provinciales del país, entre ellos Gustavo Valdés, rubricarán esta tarde un nuevo Consenso Fiscal. Es el quinto desde que en 2017 las Provincias acordaron con el Gobierno nacional bajar las alícuotas de los impuestos provinciales a cambio, entre otros puntos, de la devolución del 15 % de precoparticipación que no se remitían a las jurisdicciones subnacionales hace más de una década.







Únicamente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no participará de la rúbrica. "No aumentaremos impuestos", dijo el mandatario debido a que no está de acuerdo en evaluar la incorporación de un impuesto a la herencia.



Para Corrientes, la firma no implicaría grandes cambios, ya que subir al tope máximo de alícuotas de impuestos provinciales como Ingresos Brutos no está en los planes del Gobierno provincial. "El Consenso Fiscal tiene condiciones en donde las Provincias se comprometen a determinadas acciones, como traspasar información", expresó ayer el gobernador a Radio 10 y aclaró que no se va a "modificar la estructura impositiva".



"Venimos con la misma estructura, a la baja. Por eso no tenemos problema de firma. Nosotros estamos por debajo de esas alícuotas", señaló el gobernador. Con la firma del nuevo documento, la Provincia busca asegurarse financiamiento, especialmente, en lo que respecta a aminorar los descuentos por el crédito que durante el gobierno de Macri obtuvieron las Provincias en concepto de devolución del 15 % de precoparticipación.



"Que no haya discrecionalidad en los descuentos de coparticipación", señaló Valdés. Y, en líneas generales, consideró que el acuerdo es razonable.



A su vez, consideró "equivocado" llevar al consenso hacia un debate sobre aumento de la presión impositiva, dado que lo se plantean son topes y, en definitiva, la suba o no de alícuotas son potestades de cada una de las Provincias.



El titular del Ejecutivo dio como ejemplo el caso de Ingresos Brutos. El actual acuerdo fija un máximo del 5 % y Corrientes se ubica en 2,9 %. Además, cuenta con beneficios como tasa cero a las industrias. "No modificamos nuestra estructura tributaria porque nuestra concepción es diferente. No vamos al máximo de lo que podemos cobrar porque tratamos de ser competitivos, de tener una recaudación razonable y estamos apostando a industrializar nuestra provincia", enfatizó el gobernador.



Indicó que el acuerdo está relacionado con "el ordenamiento impositivo de las Provincias", no así con elevar impuestos. Más adelante reiteró: "No vamos a aumentar impuestos ni a modificar nuestra estructura impositiva, como lo venimos haciendo hace 3 años".



Coparticipación y FMI

En una extensa entrevista con el periodista Iván Schargrodsky, el mandatario volvió a reclamar el punto de coparticipación que se adeuda a Corrientes. Recordó que esta situación se repitió en otras jurisdicciones como La Rioja, Buenos Aires y CABA, donde se establecieron mecanismos de devolución, aunque con quitas para la Ciudad Autónoma nuevamente durante el gobierno de Alberto Fernández. "Nunca recuperamos el punto de coparticipación", dijo Valdés sobre el caso de Corrientes.



En cuanto al acuerdo con el FMI, para el gobernador correntino es razonable avanzar con un acuerdo. Dijo que acompañará si "están dadas las condiciones, si no hay castigos para las jurisdicciones opositoras y si hay diálogo".



"Siempre que el Gobierno pueda financiar a las jurisdicciones estamos de acuerdo", manifestó Valdés. Indicó además que el Gobierno nacional debería contar con un programa económico y productivo que sustente las posibilidades de financiamiento.



"Si seguimos con la emisión, nos pegamos una piña", dijo el gobernador.