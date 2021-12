La Municipalidad informó los horarios de los servicios en los próximos feriados Jueves, 23 de diciembre de 2021 Habrá reducción de la recolección de basura. No atenderán ACOR ni el Centro Emisor de Licencias. El Mercado de Productos Frescos abrirá mañana hasta las 13

La Municipalidad capitalina dio a conocer el funcionamiento de sus dependencias y los diferentes servicios a la comunidad por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, así como la feria administrativa para los agentes comunales.



La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que la recolección de residuos se adelantará los viernes 24 y 31 de diciembre. En las zonas diurnas será normal, mientras que en los barrios que reciben servicio nocturno se adelantará a las 15. El sábados 25 de diciembre y 1 de enero, feriado nacional por Navidad y Año Nuevo, respectivamente, no habrá servicio de recolección de residuos en toda la ciudad.



Los domingos 26 de diciembre y 2 de enero habrá recolección nocturna normal y diurna, para completar el cronograma de trabajo del sábado.



Los restantes días de diciembre y desde el 3 de enero en adelante el servicio de recolección de residuos se prestará de manera habitual.



Por otra parte, la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) estará cerrada el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Mientras que los días restantes, funcionará normalmente.



A su vez, el Centro Emisor de Licencias de Conducir no atenderá el 24, 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero. Desde el 3 enero retomará la atención normal, de 7 a 19.



La Caja Municipal de Préstamos informó que el 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero no abrirá sus puertas al público.



Por su parte, el Tribunal Administrativo de Faltas Municipal trabajará el viernes 24 y 31 de diciembre en horario reducido, de 8 a 14, solo para atención de secuestros comunes. Mientras que estará cerrado el 25 de este mes y 1 de enero de 2022.



La Dirección de Defunciones informó que trabajará con personal de guardia tanto en los cementerios San Juan Bautista y San Isidro como en la oficina ubicada en el edificio municipal (25 de Mayo 1132).



Además, el 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero, la Oficina de Defunciones atenderá en horario corrido de 8 a 18, mientras que los cementerios estarán abiertos también de 8 a 18.



En cuanto al cobro del estacionamiento medido, se informó que no habrá servicio el 24, 25, 31 de diciembre, y el 1 de enero. El servicio de colectivos funcionará con frecuencia de domingo.



La Subsecretaría de Economía Social informó que el Mercado de Productos Frescos atenderá el 24 de diciembre de 7 a 13.30, mientras que el Mercado de Abasto (El Piso) lo hará de corrido de 7 a 17.



Los mercados como los paseos de compras no atenderán los días sábado 25 de diciembre y 1 de enero a raíz de los feriados por Navidad y Año Nuevo.