Sevilla igualó ante Barcelona y se alejó de la punta

Miércoles, 22 de diciembre de 2021

Con gol del Papu Gómez, el conjunto de Andalucía empató 1-1 contra el Blaugrana y quedó a cinco del Real Madrid. Araújo anotó en la visita y Koundé se fue expulsado en el local.

Sevilla y Barcelona igualaron 1-1 por el encuentro postergado de la fecha 4 en La Liga de España luego de que Alejandro Papu Gómez puso arriba al local y el uruguayo Ronald Araújo marcó la igualdad definitiva en la etapa inicial. Jules Koundé fue expulsado en los dirigidos por Julen Lopetegui, que desperdiciaron la posibilidad de acercarse a la punta.









El conjunto de Andalucía demoró media hora en salir de la presión alta que proponía el Blaugrana, a tal punto que no podía cruzar la mitad de la cancha hasta que tuvo una pelota parada que explotó al máximo. A los 31 minutos. Iván Rakitic sacó el manual de la jugada preparada. Desde el córner derecho, asistió al Papu, quien ubicó la bola en el palo diestro de la visita. Sin embargo, la primera parte tendría más emociones. Nuevamente, con el balón detenido.



Sobre el final de la etapa inicial, Ousmane Dembélé ejecutó otro córner en el campo contrario y desde el mismo vértice para colocar un centro que encontró la cabeza de Araújo para el gol que significó un golpe psicológico porque los Culés se fueron al vestuario con la igualdad. Con la llegada del complemento, una pésima noticia asomó en Sevilla. Los Blanquirrojos afrontaron 27 minutos con un hombre de menos. En una disputa que había finalizado en lateral, Koundé le tiró un pelotazo a Jordi Alba que fue merecedor de tarjeta roja por el juez, Carlos del Cerro Grande.



La diferencia numérica puso al Barcelona como el protagonista del duelo, pero la posesión de la pelota no trajo aparejadas situaciones claras de gol y el empate alargó la racha negativa del Sevilla: hace 12 encuentros que no le gana a su rival en La Liga de España. Encima, perdió una gran posibilidad de quedar a tres puntos del líder, Real Madrid.



Cómo quedan Sevilla y Barcelona en La Liga

Con la igualdad, Sevilla permanece segundo con 38 puntos en La Liga de España y quedó a cinco unidades del líder, Real Madrid, ya con 18 encuentros disputados ambos. Por otro lado, el Barcelona profundizó su mal momento, ya que sacó 2 puntos de los últimos 9 en juego y está en la séptima posición con 28 puntos, fuera de la clasificación a copas internacionales.