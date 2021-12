Corrientes presentó la edicón 2022 de sus carnavales oficiales

Miércoles, 22 de diciembre de 2021

Funcionarios del Gobierno provincial y de la Municipalidad de la Capital presentaron este martes en Casa de Gobierno los Carnavales 2022 y aseguraron que se articula el trabajo de ambas administraciones, comparsas y empresas para el desarrollo cuidado de las fiestas carnestolendas que posicionan turísticamente a Corrientes.





Garantizaron así las condiciones necesarias de “Destino Seguro”, sello que la provincia supo ganarse por su buena gestión de la pandemia, y que ahora maximizarán ante eventos que implican aglomeraciones de personas.



El Lanzamiento de los Carnavales 2022 se realizó este martes a la tarde en el Salón Verde de Casa de Gobierno con una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen junto a otras autoridades provinciales y municipales. Allí se anunciaron las fechas de los carnavales, oficial y municipal, como así también la articulación entre el Ministerio de Salud Pública, el Comité de Crisis y el Municipio capitalino para la determinación de los protocolos que se seguirán para garantizar el cuidado de las medidas sanitarias ante el Coronavirus.





Junto a Slobayen, estuvieron presentes en la ocasión el subsecretario de Promociones e Inversiones Turísticas Klaus Liebig por el gobierno provincial y por la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, el secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna; el secretario de Turismo y Deportes, Juan Enrique Braillard Poccard y el secretario de Cultura y Educación, José Sand.





Declaraciones del Ministro de Turismo





Al dirigirse a los presentes el ministro Slobayen agradeció a todos “por acompañarnos y a los secretarios y subsecretarios de las áreas vinculadas tanto de provincia como del municipio”. Seguidamente aclaró que “hay un par de conceptos que quiero destacar para que quede en claro respecto a la visión del gobierno provincial en lo que tiene que ver con el desarrollo de un evento de estas características en estos tiempos que estamos viviendo”.





Explicó luego que “claramente la visión del gobernador y siempre lo sostiene es que el turismo represente un eje de desarrollo para nuestra provincia. Venimos trabajando en cada una de las acciones que llevamos adelante con ese precepto y que tiene varias aristas: un punto principal poder trabajar de manera articulada con los municipios siempre ya que los municipios son los quienes tienen la responsabilidad territorial y la gestión de los actores de cada uno de esos ámbitos territoriales y es justamente lo que estamos haciendo en este proceso de trabajo que se está presentando hoy que habla de los carnavales oficiales del municipio de capital”.





Continuó diciendo que “el segundo punto es que no es suficiente ponerse de acuerdo y trabajar coordinadamente entre los distintos estamentos del estado sino que siempre hay que hacerlo de una manera proclive y preparada para hacerlo con la sociedad con el sector privado y con todas las asociaciones y actores que forman parte de lo que es el desarrollo turístico y cultural. En este caso por la característica que tiene el evento el rol de los comparseros, el rol de todas las organizaciones que sustentan este producto turístico y cultural tan característico y único de nuestra provincia fundamentalmente por es indispensable y agradezco muchísimo el compromiso y el trabajo de todos los comparseros que son al final de cuentas los principales protagonistas de este evento en el cual los distintos gobiernos o espacios de gobiernos estamos trabajando para que asi se genere”.





Visión Planificada y sello de destino seguro





“Otro punto importante que quiero mencionar-dijo Slobayen- es la importancia de seguir trabajando con una visión planificada. Este proceso que estamos hoy presentando lleva meses de trabajo en una instancia particularmente compleja como nos toca vivir a todos en este ámbito de pandemia. Hemos visto que a lo largo de los últimos tiempos nuestra provincia se ha caracterizado por una gestión muy positiva en lo que son los resultados de la pandemia, más allá del difícil trance que hemos pasado todos y que todavía no ha terminado y que por decisión del gobernador nos permitió que se hay ido abriendo y flexibilizado distintas acciones en consonancia con el municipio y siempre con el acompañamiento del Comité de Crisis para tener claro los pasos a ir dando. Hoy por hoy Corrientes es una de las provincias que tiene mayor apertura turística, fuimos la primera en estar trabajando con actividades turísticas, fuimos la primera en obtener el sello de destino seguro y todo esto es gracias a la decisión política de un gobierno y al trabajo coordinado con el sector”.





Protocolo y medidas sanitarias





Señaló el titular de la cartera turística provincial que “una actividad de estas características como estos Carnavales que estamos presentando hoy tiene que ir y va a continuar exactamente en esa línea, que tengamos entre todos una visión compartida respecto al cuidado de los protocolos, al cuidado de las medidas sanitarias y estar totalmente atentos a cualquier situación que puede presentar un riesgo”.





Hasta la fecha se ha demostrado que el turismo no representa un eje vector de riesgo incremental en términos sanitarios pero sí sabemos que las grandes aglomeraciones de gente son un ámbito complejo y que tiene que ser debidamente manejado en términos sanitarios por eso mismo se viene trabajando con el Comité de Crisis, con el equipo de Salud Pública, con la Municipalidad en todo momento para ir teniendo un seguimiento muy cercano y muy pormenorizado de eso.



Hoy en la mañana el equipo de la Municipalidad conjuntamente con el presidente del Instituto de Cultura presentó los principales lineamientos para trabajar en la Fiesta del Chamamé, otro de nuestros grandes hitos culturales y turísticos que tenemos en temporada y que se viene apuntando a ser un regreso a la actividad muy fuerte donde en principio se va a estar trabajando con un pase sanitario y va a ser una gran prueba y un testeo que será aplicado luego a los carnavales.





“A través del turismo podemos construir el futuro”





Por último el ministro aseguró que “Corrientes tiene todo para ser una provincia turística y tiene todo para que el turismo sea el sector del futuro de la provincia como siempre lo plantea el gobernador Valdés pero un resultado de esas características que implica el poder generar grandes oportunidades para el millón ciento treinta mil correntinos no se construye solamente con un buen evento, con una decisión política, con un buen prestador o con un municipio que esté trabajando, se complementa y se alcanza con un proceso de largo plazo, con una visión compartida con la cual todos tenemos que entender que el valor de un turista no es solamente el valor económico que nos deja sino que es también el valor cultural que nosotros le trasmitimos y que recibimos de él por eso mismo tenemos cada uno de los actores en la provincia seguir reforzando nuestro rol de anfitriones, de ser éticos en el vínculo con el turista que todos los prestadores entiendan ese punto y entender que a través del turismo podemos construir el futuro, no solamente de los que estamos en la provincia actualmente sino a las próximas generaciones y les pido seguir trabajando en esa línea que siempre nos pide el gobernador, los invito a que hagamos difusión de este evento que es único en el mundo.





Corrientes con Sello de Destino Seguro





En un contacto con la prensa, el ministro Slobayen fue consultado sobre el significado de el Sello de Destino Seguro que tiene Corrientes explicando que “es un conjunto de protocolos que fueron definidos en Corrientes como una de las primeras provincias del país, que permite tener establecido, cuáles son todas las condiciones para que un turista pueda tener una experiencia segura” y agregó: “Sin riesgo de poder contraer ningún riesgo epidemiológico, tanto para el turista como para el prestador y es un sello que lo emite el Consejo Mundial de Turismo y que Corrientes ya lo tiene asegurado hace más de un año y medio y que fue gracias al trabajo comprometido de todo el sector en concordancia con el Gobierno provincial, y con cada uno de los vecinos”.







Secretario de Turismo de Corrientes





Al referirse sobre el lanzamiento del Carnaval 2022, el secretario de Turismo y Deportes de la municipalidad, Juan Esteban Braillard Poccard expresó su alegría al decir: “Siento una enorme felicidad y toda la expectativa que teníamos todos los que amamos el carnaval, anunciando la vuelta de una de las fiestas más importantes que tenemos en la ciudad y en la provincia” y luego agregó que “sin la gran gestión que hemos tenido gracias a las políticas del Gobernador, todo su equipo y el municipio, de volver a llevar adelante el carnaval, hoy no estaríamos acá”.





Con respecto a los detalles del funcionamiento del Carnaval para el 2022, el funcionario municipal dijo que “vamos a tener un carnaval de 8 noches, ingresando el 11 y 12 de febrero, 18 y 19, y el fin de semana largo de Carnaval las 4 noches” posteriormente añadió que “en principio no habría competencia entre las comparsas, si se está conversando y esto lo está llevando adelante el concesionario para ver si se realiza alguna competencia individual entre los comparseros” finalizó.





Secretario de Cultura de Corrientes





El secretario de Cultura y Educación del municipio, José Sand manifestó que “una de las fiestas más importantes como expresión cultural, tiene que ver con los carnavales barriales de nuestra ciudad, ésta fiesta es itinerante y por lo tanto lo vamos a realizar en principio, en cada uno de los barrios de la ciudad, estas son las 6 zonas que hemos elegido para que nuestros barrios se vistan de pasión, brillo y alegría” y luego expresó que “esta actividad también impacta en el desarrollo económico, de los distintos barrios de la ciudad”.





Seguidamente, ahondó en los detalles del carnaval barrial y dijo que “vamos a hacer 6 noches de fiesta, en principio de acuerdo a la situación epidemiológica que no pasó y debemos seguir cuidándonos, pero toda el área tanto el Gobierno provincial, a través de la Seguridad y la Sanidad hemos trabajado en estos puntos de encuentro que tienen que ver con Bañado Norte, Industrial, Pío X, San Marcelo, Mil Viviendas y el gran cierre que lo vamos a realizar en la Costanera Sur”.





Por último, el funcionario municipal recalcó la importancia de: “Debemos tener la previsibilidad en este tiempo de pandemia, de seguir cuidándonos, a no bajar los brazos y les cuento que 31 comparsas barriales se han inscripto para participar de los carnavales barriales” y para concluir Sanz dijo que “es importante resaltar porque es el acompañamiento de los comparseros que año a año hacen del carnaval barrial, que sea cada vez más grande e importante para la ciudad” concluyó.